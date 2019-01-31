柯文哲一日雙城衝高雄？王世堅酸：善導寺靈骨塔騎到塔寧路也是一日雙塔

▲王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲行程滿檔，不僅要出訪美國、以色列，還規劃在228再度挑戰「一日雙城」，將騎單車衝到高雄，目前已展開祕密體能訓練。柯文哲31日受訪時沒有正面回應「柯韓會」，僅笑答「要見韓國瑜坐高鐵就可以，不必騎腳踏車到高雄啦。」台北市議員王世堅受訪時再開嗆表示，柯文哲的一日雙城是老狗變不出新把戲，「叫柯文哲從善導寺靈骨塔騎到塔寧路，一日雙塔，不要浪費時間了。」

根據《蘋果日報》報導，柯文哲將在228再度挑戰「一日雙城」，希望一改過去較悲情的風格，以比較活潑的方式紀念228。此外，柯文哲已經開始訓練體能，日前有單車教練入府特訓，每次時間約一個小時左右，日前柯還參加台北大縱走，都是在鍛鍊體能。柯文哲受訪時沒有證實消息，僅笑答如果要見韓國瑜，坐高鐵南下就可以了。

「柯黑大魔王」王世堅受訪時再開嗆，針對柯文哲傳出要一日雙城去見韓國瑜，他痛斥，「柯文哲這是炒冷飯，他叫老狗變不出新把戲，為什麼他柯流抵不過韓流？韓流一興起就沒他柯文哲的份，韓流不但新穎，人家日新月異一直創新，又契合民眾心理，柯文哲只會一直作秀。」

王世堅怒嗆，「我想問柯文哲，你可曾把心思放在台北市政，柯文哲完全無心市政，柯文哲越這樣作秀，越讓市民瞧不起，前天有一份最新民調，很清楚的告訴柯文哲，你在台北支持度本來還有33%，現在16%腰斬，這是很清楚地警告你柯文哲。」

此外，針對北市議員梁文傑疑似在臉書貼文用豬暗批同黨市議員高嘉瑜，王世堅強調他不清楚狀況，但話鋒一轉他再發揮柯黑本領開嗆，「豬年說豬不代表不好，跟柯文哲比起來，那豬好多了，豬總比鬼好，那種壞蛋。」