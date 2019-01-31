視察豬瘟防疫演習　柯文哲下令「防疫視同作戰」

▲柯文哲出席豬瘟防疫演習。（圖／北市府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

大陸豬瘟疫情持續升溫，北市政非洲豬瘟跨局處防治應變小組31日下午舉辦疫災演習，在花博公園長廊廣場設置疫災場景，現場演示疫災預防及來襲各階段處理程序。台北市長柯文哲出席演習，他致詞時表示，防疫視同作戰，豬瘟一旦進入台灣將對經濟造成嚴重損失，提醒參演單位在演練結束後，務必將問題紀錄下來，持續再做演練，才能有良好的應變方案，不致於造成恐慌。

柯文哲表示，台灣養豬一年產值約700多億元，如果再把豬飼料，以及食品加工算上去，大概一年是2千億元，一旦非洲豬瘟侵入台灣，不是一年就可以解決的，像口蹄疫也要花將近20年的時間處理，「一年2千億元，到底會影響幾年也還不曉得，是蠻龐大的產業威脅，所以必須處理。」

柯文哲強調，北市外國觀光客多、臺商多、陸配也多，在國際交通相當頻繁的狀態下，非洲豬瘟依舊有可能侵入臺灣，市府在4日組成北市非洲豬瘟應變小組，已經開過四次會議，陸陸續續開始做演練，包括廚餘的處理，還有一旦發生非洲豬瘟時處置的SOP，以及生物安全機制等，都逐一地在建立。針對演習，柯文哲指出，包括廚餘的處理，還有一旦感染非洲豬瘟的豬隻，後續處理方式要怎樣進行，是否將豬隻掩埋或是以火燒方式處理，技術上還有些問題，必須再克服，「把看到的問題紀錄下來，持續再做演練，也希望非洲豬瘟真的要發生時，都有好的應變方案，才不會造成恐慌。」

動保處表示，舉辦演習是為讓各相關單位熟悉因應疫情不同階段的標準程序，31日的演習演示的是面對疫情的預防階段及來襲階段的各項防疫作為，像是在疫情未發生時，對豬農的例行訪視及預防措施宣導、當豬場疑似有豬隻患病時的移動管制及採檢送驗等工作、案例場周遭疫情調查、確診感染非洲豬瘟案例時的豬隻撲殺與屍體處理及疫情獲控制後之後續修復管控工作，同時也演示防疫人員的生物防治安全措施，並由環保局模擬廚餘去化措施等。

動保處呼籲，如發現有遭棄置之豬隻屍體或可疑肉製品，請撥打1999市民當家專線，動保處確認後將迅速派員前往處理；更不可散布未經確認之不實謠言或疫情消息，違者依動物傳染病防治條例規定，可處新臺幣5至100萬元之罰鍰。