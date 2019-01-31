　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

視察豬瘟防疫演習　柯文哲下令「防疫視同作戰」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲柯文哲出席豬瘟防疫演習。（圖／北市府提供）

▲柯文哲出席豬瘟防疫演習。（圖／北市府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

大陸豬瘟疫情持續升溫，北市政非洲豬瘟跨局處防治應變小組31日下午舉辦疫災演習，在花博公園長廊廣場設置疫災場景，現場演示疫災預防及來襲各階段處理程序。台北市長柯文哲出席演習，他致詞時表示，防疫視同作戰，豬瘟一旦進入台灣將對經濟造成嚴重損失，提醒參演單位在演練結束後，務必將問題紀錄下來，持續再做演練，才能有良好的應變方案，不致於造成恐慌。

柯文哲表示，台灣養豬一年產值約700多億元，如果再把豬飼料，以及食品加工算上去，大概一年是2千億元，一旦非洲豬瘟侵入台灣，不是一年就可以解決的，像口蹄疫也要花將近20年的時間處理，「一年2千億元，到底會影響幾年也還不曉得，是蠻龐大的產業威脅，所以必須處理。」

柯文哲強調，北市外國觀光客多、臺商多、陸配也多，在國際交通相當頻繁的狀態下，非洲豬瘟依舊有可能侵入臺灣，市府在4日組成北市非洲豬瘟應變小組，已經開過四次會議，陸陸續續開始做演練，包括廚餘的處理，還有一旦發生非洲豬瘟時處置的SOP，以及生物安全機制等，都逐一地在建立。針對演習，柯文哲指出，包括廚餘的處理，還有一旦感染非洲豬瘟的豬隻，後續處理方式要怎樣進行，是否將豬隻掩埋或是以火燒方式處理，技術上還有些問題，必須再克服，「把看到的問題紀錄下來，持續再做演練，也希望非洲豬瘟真的要發生時，都有好的應變方案，才不會造成恐慌。」

▲▼柯文哲出席豬瘟防疫演習。（圖／北市府提供）

動保處表示，舉辦演習是為讓各相關單位熟悉因應疫情不同階段的標準程序，31日的演習演示的是面對疫情的預防階段及來襲階段的各項防疫作為，像是在疫情未發生時，對豬農的例行訪視及預防措施宣導、當豬場疑似有豬隻患病時的移動管制及採檢送驗等工作、案例場周遭疫情調查、確診感染非洲豬瘟案例時的豬隻撲殺與屍體處理及疫情獲控制後之後續修復管控工作，同時也演示防疫人員的生物防治安全措施，並由環保局模擬廚餘去化措施等。

動保處呼籲，如發現有遭棄置之豬隻屍體或可疑肉製品，請撥打1999市民當家專線，動保處確認後將迅速派員前往處理；更不可散布未經確認之不實謠言或疫情消息，違者依動物傳染病防治條例規定，可處新臺幣5至100萬元之罰鍰。

▲▼柯文哲出席豬瘟防疫演習。（圖／北市府提供）

ET快訊
快訊／苗栗育樂遊戲場　男童左腳遭機器捲入「4趾截肢」
返家看到女兒上吊　婦悲痛叩小女兒「我也不活了」釀2死
葉子楣交往26年醫生男友猝死！搭機心臟病發頓失老伴
2020大選　中選會拍板：總統、立委合併投票
心機嬤拿票「隔壁16號」拗換位　他勉強答應卻虧慘...根本陷

關鍵字：柯文哲,豬瘟

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

日台交流協會拜會高市府　韓國瑜：歡迎日本小朋友參加營隊

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

日台交流協會拜會高市府　韓國瑜：歡迎日本小朋友參加營隊

快訊／2020大選　中選會拍板：總統、立委合併投票

AIT超有心　賀年片高唱「不愛江山愛美人」

柯文哲一日雙城衝高雄？王世堅酸：善導寺靈骨塔騎到塔寧路也是一日雙塔

【李登輝出院】住院期間　蔡英文、賴清德、王金平都曾來探病

盧秀燕也支持全民調　透過科學方法選出能勝選的人

綠擬推「新決議文」迎戰2020　鄭文燦：要能引起共鳴

AIT處長拜會　韓國瑜：在位首務興旺高雄經濟

敬老愛心卡福利「縮水」　民進黨團：開倒車影響長者權益

過年前送大禮！　蘇貞昌宣布：警消海巡就醫免掛號費

三星Galaxy A8s 2/1上市　O極限全螢幕開賣前動手玩

獨家／太可愛！《美少女戰士》5款水手服杯套　電影院限量開賣

生活市集首開千萬發票特獎　幸運得主花不到4千買手機中大獎

推動台東「零剩食」當個惜食客　源頭減少廚餘產生

史密斯生涯第二次大三元　卡萊爾：證明與唐西奇能共存

另種魔幻美！宜蘭「安農溪落羽松」夜間點燈　即起至3月底

寧空租也不降價！永福樓房東曝光　東區擁10家店面月收入千萬

聖上打字5分鐘「KKK」還有這名字　網笑翻：到底誰啦XD

生日想要媽！女童求「過年放1天假」　暖老闆：休5天+1000零用錢

賓士總裁退休金「日領15萬台幣」　高過全東歐月薪

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

政治熱門新聞

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人..

王世堅遇謝龍介：我有扶龍命格，..

香港馬會未派員訪高雄？　韓回應

驚！勞動基金單月虧損1200億

員警付出貢獻　韓國瑜慰問

劉世芳坦承檔嗆聲公車　羅智強：..

2陸男滯留桃機求政治庇護　已成..

貨又賣出去了！高雄水果再出口大..

柯P找韓國瑜！228衝「一日雙..

失言爭議「六都好感墊底」　柯文..

4分鐘看8國挺台返WHO　蔡英..

謝龍介若輸掉補選代表韓流告終？

陳菊、蘇嘉全在宜蘭屏東擁農地

捐新北1.7億「無名氏」留字條..

更多熱門

相關新聞

不讓柯P撿便宜　她挺韓國瑜選總統

2020總統大選各黨積極布局，話題不斷的高雄市長韓國瑜也被點名選總統，國民黨台北市議員王鴻薇31日上午表示，柯文哲如果出來選，會造成棄保效應，因此她力挺韓國瑜選總統。

拜年發「發財金」超人氣　柯文哲笑：排隊的是為了抽獎不是我

228到高雄？柯文哲遭轟蹭韓國瑜

馬英九不看好政治能量　柯文哲：他何時變名嘴了？

中正紀念堂變立法院？柯文哲：在蔣中正銅像前開會？太有創意

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇傻

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

Selina約會「林明禎前男友」：很喜歡他

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬：願意來嗎

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面