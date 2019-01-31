228騎鐵馬到高雄？柯文哲遭轟一心一意蹭韓國瑜

▲柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲31日傳出將於228再度挑戰「一日雙城」，規劃要騎單車到高雄，讓外界猜測是否會與高雄市長韓國瑜見面。對此，台北市議員游淑慧酸柯文哲是「一心一意要蹭韓國瑜」，直指「追星蹭韓的同時，請別忘了台北市長的尊嚴跟職責」。

根據《蘋果日報》報導，柯文哲將在228再度挑戰「一日雙城」，相關人士透露，一日雙城的形式未定，但可能採取兩階段方式，先從台北騎至新竹，再從中部騎到高雄，讓外界猜測是否會順道會面韓國瑜。對於，柯文哲沒有正面回覆，僅笑稱：「要見韓國瑜坐高鐵就可以，不必騎腳踏車到高雄啦。」

針對柯文哲挑戰一日雙城的目的地是否到高雄一說，游淑慧31日於臉書發文表示，柯文哲是「台灣最大尾韓粉」，一心一意就是要蹭韓國瑜，直指柯文哲上任一個月以來，沒有連任壓力，幾乎沒有談過要如何在台北市政大展身手，反而跟眾多韓粉及媒體一樣，開口閉口都是韓國瑜。

游淑慧表示，柯文哲雙城論壇想邀請韓國瑜、自己主動拋出柯韓會、自得兩人交情不錯、喜言兩人是網路夢幻組合，甚至還為韓國瑜吐苦水抱不平等，認為柯文哲對韓國瑜真是緊貼不離。

游淑慧提醒柯文哲別忘了台北市長的尊嚴跟職責，她表示，柯文哲忘了台北市副市長、工務局長還沒找到、大巨蛋爛攤子還沒解決、被無故解約又賠幾億的南港機廠案招標不出去，還有台北市小學教室沒有冷氣的問題，並質問柯文哲「台北市的景氣跟產業不斷下滑怎麼辦？要不要也規劃下「招商」？」

最後，游淑慧用「加油，一日雙城；祝福您這次能順利見到偶像韓國瑜！」一句反酸柯文哲，還hashtag「歡迎成為韓粉榮譽會長」，提醒柯文哲追星蹭韓的同時，請別忘了台北市長的尊嚴跟職責。

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