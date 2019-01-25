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過年加碼！量販滿2千打9折「延長營業時間」　年菜熱銷TOP 3出爐

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量販賣場採購人潮。（圖／業者提供）

▲本周末是過年前辦年貨最白熱化的階段，預計各家賣場將湧入不少採買人潮。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

因應農曆春節即將來臨，量販業者紛紛於本週末推出加碼優惠活動，以及延長營業時間，讓消費者好好採買年貨。其中，愛買也統計了目前熱銷的年菜跟伴手禮名單，發現佛跳牆今年同樣熱銷。

愛買於本周末1/26～1/27這兩天，再度加碼快樂購會員單筆消費滿2000享9折優惠，以現金抵用券贈送、最高送300；另刷指定信用卡再加送100元現金券。其中，持中信line pay卡於全台愛買分店刷卡消費還獨享line points 2%回饋。

愛買指出，自1/3開檔的年貨檔期至今目前業績已成長2成，而本周末是過年前辦年貨最白熱化的階段，除推出優惠活動，各分店於2/1到2/3也延長營業到晚上24：00，但台中中港店、新竹巨城店則維持一樣的營業時間。

而家樂福則推出三波週末滿額折扣優惠，包含線上購物自1/25率先開跑，並接續全台量販、便利購自1/26～1/27全日、1/31～2/1的每天晚上20：00至凌晨00：00；以及2/2～2/3的全日，凡是會員於線上購物與量販店單筆消費滿2000元享9折優惠，而便利購單筆消費滿1000元就享9折優惠。

家樂福表示，除了推出加碼優惠活動，另於過年前也將延長營業時間，分別為1/25～1/26、 2/1～2/3均至隔日凌晨1點才打烊。

另外，愛買也統計了年菜開賣至今最暢銷品項前三名，其中獨家販售一碗只要299元的「饗城鹿茸烏骨雞湯」，三週賣出5000碗奪下第一名寶座；第二名則是一碗只賣228元的「佳佳御品佛跳牆」，三週熱賣4800組。而第三名為238元的「饗城極品佛跳牆」，三週熱賣4500組。

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關鍵字：量販,家樂福,賣場,全聯,愛買,過年,營業時間

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