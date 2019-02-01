屏警寒夜燈區執勤　分局長送來暖肉包溫暖心頭

▲屏東警分局長郭子弘（右）遞送肉包、豆漿給執勤員警，滿員警感到很窩心。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會在屏東，其中屏東燈區已在上月25日展開，轄區的屏東警分局在萬年溪畔及青島街燈會區各設置一處機動派出所，提供交通、治安服務，分局長郭子弘由員警以網路票選方式選擇喜歡夜點，送到現場，讓執勤員警感到很窩心。

台灣燈會屏東燈區於上月25日點燈開跑；在屏東市區萬年溪設置以璀璨彩虹為主題的綵燈節，在勝利星村燈區欣則以照亮老舊眷村為主題，色彩繽紛的各式燈飾，吸引許多民眾前來賞燈。

▲郭子弘送夜點給執勤員警▼

屏東警分局為維持夜晚的安寧秩序，燈會期間在青島街會場及萬年溪公園，各設有一處機動派出所提供參觀民眾交通、治安等諮詢服務。由於天氣寒冷，分局長郭子弘為避免同仁的身體與心靈受凍寒，一改以往由冰冷的麵包夜點，這次特別開放員警以網絡投票方式選擇夜點，得票數最多的是肉包及飲料等。

前晚，郭子弘親送肉包與飲料等到執行綵燈節及勝利星村勤務的員警，並關心員警執行勤務狀況，激勵員警士氣，讓員感到很窩心。



郭子弘感謝同仁為維護屏東燈區所付出的辛勤及努力，提供夜點希望讓同仁補充滿滿的能量，有足夠活力在寒冷的冬天執勤，提供民眾優質服務，輕鬆快樂地賞燈。