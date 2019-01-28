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台北第一家「金礦咖啡」竟倒了！業者曝光原因...全台只剩43家門市

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▲▼金礦咖啡 。（圖／取自官網）

▲金礦咖啡2017年店數最高曾達72家店。（圖／取自官網）

記者曾婉婷／台北報導

前年才驚傳關掉20多家門市的知名連鎖咖啡店金鑛咖啡，這兩年也陸續收掉不少門市。其中，大台北地區的第一家忠孝門市，日前也默默收掉了。對此，業者僅低調回應表示，是因租約到期。

從高雄起家的金鑛咖啡創立於2000年，以中段價位切入咖啡市場，全盛時期還被封為「高雄之光」，後來還往北部跟中部拓展，於2006年11月進駐大台北地區成立2家門市，其中座落於台北忠孝東路五段與永吉路的三角店面，更是許多台北人回憶。

不過，由於咖啡市場競爭越來越激烈，甚至連四大超商都在搶食市場，使金礦咖啡版圖逐漸萎縮，除了於2017年6月底宣布停賣麵包，並關閉北部跟中部烘焙廠外，當時全台也有21家門市陸續暫停營業。

▲▼金礦咖啡 。（圖／取自官網）

而現在金礦咖啡還收掉有10年以上歷史的忠孝門市。據官網公告指出，由於租約期滿，因此該門市只營業至2019年1月18日止。目前北部地區只剩9家門市，中部有6家，而南部地區則有28家，全台加起來共43家。

對此，業者回應表示，由於租金一直調漲，加上租約到期，因此才收掉忠孝門市。至於這兩年陸續又收掉不少門市，則是因在做營運調整計劃。而目前也沒有明確的展店規劃。

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關鍵字：金礦咖啡,租約,咖啡

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