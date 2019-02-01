「高雄燈會」展區照曝光！網友酸：過中元普渡嗎　高市府回應了

▲高雄燈會展區照曝光，網友酸「過中元普渡嗎」，高雄市政府回應了。（圖／翻攝自《只是堵藍》臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

今年「2019高雄燈會金銀河」活動首次移師在愛河兩岸舉辦，利用水岸河港的地景打造充滿在地特色的水岸燈會，不過日前金銀河系列的佛光山燈區蓮花柱燈引發討論，慘被網友痛批說「這是中元節提早到的感覺嗎」、「晚上會很恐怖吧」、「以為在公祭」、「改叫三途河吧！」

臉書粉絲團「只是堵藍」1月31日分享了一張高雄燈會的近距離照片，看見燈區現場有許多可愛的金童，旁邊則配合上許多支蓮花燈柱，對此「只是堵藍」就諷刺說，「我終於知道為什麼要叫做金銀河了，配上金紙銀紙，再配上金童玉女加蓮花，請問是在公祭嗎？乾脆不要叫做金銀河，改叫三途河？」

▲其他網友也在底下留言回應，但也有人反駁「燈飾早就底定了，陳其邁當選也是這些，酸什麼」。（圖／翻攝自《只是堵藍》臉書）

底下網友看了也紛紛回應說：「前幾天騎車經過還以為是我眼花！」、「是要嚇死誰？」、「晚上會很恐怖吧。」、「取名奈何橋更好聽了。」、「紙蓮花的元素」、「這佈置用到農曆七月都不是問題」但也有人反駁說：「這些東西早就底定了，陳其邁當選也是這些，酸什麼」

對此，官方臉書《高雄旅遊網》粉專則張貼一系列燈會夜晚照片，並表示金銀河的蓮花是佛光山燈區，每一朵蓮花都有星雲大師每一年的祝福，網友也紛紛支持說「其他人不要亂扭曲別人的祝福」、「內心良善的人看什麼都是美好的」、「嘲笑的是花燈設計者的心血」。

高雄市觀光局長潘恒旭1日回應，這是佛光山師兄師姐的創作，更是星雲大師的祝福，但為回應民意，會微調加入花藝設計，看起來更像「大千世界」，希望網友不要只看一個點要看點線面，這是師兄師姐的創意非常祥和，不過也感謝每一次網路上做片面解讀、斷章，意外造成熱議，保證今年燈會將大爆滿。

今年燈會不僅保留傳統燈區，同時也有新創意的燈飾，除了蓮花燈，其他燈區還有童心童趣、懷舊風味、魅力星光、戀戀風情等四大主題，首創數座絢爛百米隧道燈及多種大型創意燈飾，另外，愛河旁將規劃復古市集，邀請攤販、劇團、演唱會與霹靂布袋戲及明華園等演出。