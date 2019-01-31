　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

處理不適任教師　宜縣教師專審會上路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲宜縣教育處長王泓翔（右）頒發宜縣教師專業審查委員會委員聘書，處理不適任教師正式上路。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜縣教育處長王泓翔（右）頒發宜縣教師專業審查委員會委員聘書，處理不適任教師正式上路。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

處理不適任教師，宜縣教師專業審查委員會正式上路！該委員會未來將提供專業、公正的調查與輔導人力，協助學校積極有效處理教學不力或不能勝任教學工作的不適任教師，提升宜縣校園優質教育環境。

宜蘭縣政府表示，為協助學校處理教學不力或不能勝任教學工作的教師，31日正式啟動成立「教師專業審查委員會」，聘請教育學者、法律專家、家長團體、校長協會代表、教師組織代表等共計13人擔任委員，並由縣政府教育處長王泓翔擔任召集人。

又依據教育部「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」規定，專審會任務包括：(一)受理學校申請調查或輔導之案件。(二)成立調查小組及輔導小組，並遴聘與解聘調查人員及教學專業輔導員。(三)指派調查小組進行調查，並指派輔導小組進行輔導。(四)審議調查報告及輔導報告。

專審會機制啟動後，未來學校發現教師疑似有教學不力或不能勝任教學工作情事，初步判斷決定是否組成調查小組自行調查輔導，認為調查有困難時，得向主管機關申請協助處理。

宜縣府說，目前縣內確有部分學校遭家長或民眾檢舉有不適任教師的情形，透過專審會成立，未來申請調查的案件，學校召開教評會時，應參酌專審會審議決定，可有效協助學校處理不適任教師案件，將可緩解學校行政人員缺乏法律或調查專業能力的窘境，減輕行政壓力，以提升學校教學品質並保障學生學習的權益。

ET快訊
影／撞擊畫面曝光！4歲女童「沒坐安全椅」摔飛舌裂　粗心媽嚇傻
鈕承澤嫌風水差！年前搬離清空「頂加樂園」　住市民大道1億豪宅
年終入袋準備換新機！　iPhone X 256G激降7612

關鍵字：宜縣教師專業審查委員會,不適任教師

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「禮讓韓國瑜當選」　高雄高階退休警涉散布蔡英文假訊息遭法辦

渣男「為了一支鑰匙」鐵鎚砸斷女友手　拖隔天送醫瞎掰車禍

韓系清秀女坐百貨頂樓矮牆　警及時拉住嚇到她「我沒有要跳了」

狠父抓4歲女童「倒立搖晃甩」！她淒厲哭求不要　正義哥路過飆罵

黎明幼兒園自救會衝總統府激動喊「蔡英文出來」　與警爆發推擠

搭對車過好年！台東監理站春節聯合䅲查　加強取締「白牌車」

慰問辛勤工友春節愉快　善化警長送金豬紅包

新春何處去？　嘉義山海遊特色旅店任你選

阿里山國家風景區管理處　春節疏運措施

處理不適任教師　宜縣教師專審會上路

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

193線熱血教師「謝爸」自撞亡！　在偏鄉27年師生慟：怎麼偷下車

搭對車過好年！台東監理站春節聯合䅲查　加強取締「白牌車」

慰問辛勤工友春節愉快　善化警長送金豬紅包

新春何處去？　嘉義山海遊特色旅店任你選

阿里山國家風景區管理處　春節疏運措施

處理不適任教師　宜縣教師專審會上路

推動台東「零剩食」當個惜食客　源頭減少廚餘產生

台東推紅藜　打造「紅藜光房」看見紅藜的一生

陳筱諭向「扁媽」拜年　小魚決心力抗「韓流、新潮流」

走入民眾生活！郭國文推「農老幼托」有感4政策

嘉義縣年菜「送暖溫馨我嘉」志工活動第7年　今年送1500份

黃旼炫「名品腹肌消失」：有需要的話，我再重新打造！

蔡依林接電話爽翻：謝謝大家！　搶下「年度單曲冠軍」

男大生猥褻4女童「幼兒園僅裁罰6千」挨轟　高市教育局急滅火：停辦3年

「紅背心之亂」黃國昌、林佳龍連環砲！　台鐵終鬆口：不勉強

搭對車過好年！台東監理站春節聯合䅲查　加強取締「白牌車」

中職主辦國際賽不穿台灣犬　可以賣CT商品

車銀優像台灣偶像劇出身男神！韓網得知本尊年紀嚇翻：竟然已40

《天空之城》廉晶雅現實老公也是醫生　照片曝光網驚：姜俊尚本人！

冷空氣太弱！今年1月「月均溫達19.2℃」　創72年來最暖1月紀錄

眼睛被藍光烤熟！高中生日滑手機4小時「竟得白內障」

地方熱門新聞

最靈財神廟北港武德宮　助老闆賺..

太平山UFO出沒？白點緩升影片..

雲林地瓜前進中國　5千家店開賣

揹債10年聞母死訊　流浪漢掩面..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

陳筱諭向「扁媽」拜年　決心力抗..

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改..

屏東漁塭撈出長170公分澤巨蜥

高思博賣咖啡又點燈　朱立倫助陣

國軍左營分院「高壓氧多人艙」曝..

春節連續9天假　花蓮慈院不打烊

春節遊九份　瑞芳警台62交管措..

春節台東富岡單行管制　加強取締

更多熱門

相關新聞

基隆私幼把耳朵捏到瘀青辯稱按摩

基隆一家私幼才在11月傳出對4歲女童賞巴掌的事情，現在又被許多家長投訴「把小孩的耳朵捏到瘀青」，原因只是因為小孩吃飯吃比較慢，其中一名男童還天真的說「別的同學被捏耳朵都沒哭哭，所以我也有忍住不哭哭」；但園方表示，「那只是對小孩的按摩」，其中還有很多誤會，還在溝通中。

打4歲女童巴掌…幼兒園師被開除

不適任教師這麼難處理嗎？

汰除狼師10年　教評會人情河蟹

師上課亮刀：手剁掉就不用寫功課！

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇傻

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

Selina約會「林明禎前男友」：很喜歡他

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬：願意來嗎

隔壁16號！心機嬤拿票換竟是大陷阱

不想生一次來兩個！一個決定萬人讚翻

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面