處理不適任教師　宜縣教師專審會上路

▲宜縣教育處長王泓翔（右）頒發宜縣教師專業審查委員會委員聘書，處理不適任教師正式上路。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

處理不適任教師，宜縣教師專業審查委員會正式上路！該委員會未來將提供專業、公正的調查與輔導人力，協助學校積極有效處理教學不力或不能勝任教學工作的不適任教師，提升宜縣校園優質教育環境。

宜蘭縣政府表示，為協助學校處理教學不力或不能勝任教學工作的教師，31日正式啟動成立「教師專業審查委員會」，聘請教育學者、法律專家、家長團體、校長協會代表、教師組織代表等共計13人擔任委員，並由縣政府教育處長王泓翔擔任召集人。

又依據教育部「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」規定，專審會任務包括：(一)受理學校申請調查或輔導之案件。(二)成立調查小組及輔導小組，並遴聘與解聘調查人員及教學專業輔導員。(三)指派調查小組進行調查，並指派輔導小組進行輔導。(四)審議調查報告及輔導報告。

專審會機制啟動後，未來學校發現教師疑似有教學不力或不能勝任教學工作情事，初步判斷決定是否組成調查小組自行調查輔導，認為調查有困難時，得向主管機關申請協助處理。

宜縣府說，目前縣內確有部分學校遭家長或民眾檢舉有不適任教師的情形，透過專審會成立，未來申請調查的案件，學校召開教評會時，應參酌專審會審議決定，可有效協助學校處理不適任教師案件，將可緩解學校行政人員缺乏法律或調查專業能力的窘境，減輕行政壓力，以提升學校教學品質並保障學生學習的權益。