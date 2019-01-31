金廈通電／福建高喊準備好了　楊鎮浯團隊：僅談到前期規劃

▲楊鎮浯上任後首次大陸行，（圖／金門縣政府）

記者蔡紹堅／採訪報導

金門縣長楊鎮浯29日才與廈門市府會談，大陸國家電網福建公司隨後就指出，已規劃好「以海底電纜向金門、馬祖供電」的方式，只待工程實施。對此，消息人士表示，雙方會談雖有談到「新四通」的部分，但主要聚焦在前期的規劃及研究，「目前就是把能準備的先做好，就可能的方向先做規劃，等時機成熟，說不定就水到渠成了。」



消息人士指出，楊鎮浯在赴陸前就有強調，要將議題分為「對方同意就可以做的事」及「需要兩邊共同推動的事」來討論，像大家最關注的「新四通」，很多內容屬於中央的權責，但若要等中央來替金門規劃是緩不濟急的，因此很多前期溝通縣府會積極進行。

他強調，就算沒有要通電，也必須要先評估，研究通電的方式與可行性，等到哪一天真的缺電了，才多一個現成的選擇方式。

▼楊鎮浯率金門縣府與廈門市府對談。（圖／記者蔡紹堅翻攝）







據了解，台電為了因應金門用電量上升，前年才在塔山電廠著手新增兩具發電機組，號稱「保證金門10年內不缺電」。當時的背景是，金門發展腳步加快且招商有成，包括台開、昇恆昌都來投資，台電評估2019年可能有缺電危機，所以向經濟部爭取了經費，新增兩具發電機（9、10號機組）。



消息來源指出，台電兩機組雖然可保「10年內不缺電」，但要考慮的是金門的電價能跟台灣相同，全因為在離島條例的保障下，中央每年撥補20億元。此外，中央在2013年核定了金門的「低碳島」計畫，提出要達到「零排碳」的目標，但火力發電廠卻占金門近半的碳排量，「增建」、「低碳」兩個方向有很大的衝突。

▼發電機組運往金門。（圖／金門縣政府）





有關通電議題，楊鎮浯赴陸前（25日）才與台電董事長楊偉甫討論過，當時楊鎮浯表示，「為了保障電價相同，中央每年撥補18到20億，如果能協助與大陸通電，省下的預算拿來協助金門建設不是更好？」

楊鎮浯當時還強調，與大陸通電對金門鄉親來講不涉及政治，可適度減少排碳量，對金門的環境可以永續。他還向中央喊話，台灣有一些好的先進、再生能源計畫與政策也都可以在金門先行，「適合金門低碳島的，行政院都應全面推動。」

楊偉甫則回應，他在水利署任內促成兩岸通水後，對通電也很感興趣，認為在技術上可以先做評估，建議由縣府提出計畫案。

▼楊鎮浯與台電董事長楊偉甫。（圖／金門縣政府）