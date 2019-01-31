金廈通電／27億鋪10km電纜　「閩電東送」2006年已提出

▲大陸2006年便提出「閩電東送」。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念會上提到，要推動金門、馬祖「通水、通電、通氣、通橋」的新四通。事實上，大陸早在2006年就有向金門供電的想法，甚至將供電工程列入「十一五建設」總目標之中，計畫鋪設十公里長的海底電纜將「閩電東送」。

「廈門電網十一五建設」是由福建省電力有限公司制定，所謂的「十一五」代表的是第十一個五年規劃。在這份《廈門電網向金門供電工程送電初步方案》的規劃中，廈門電網計畫向金門供電的送電規模為10萬至20萬千瓦，鋪設電纜長度約10公里，投資人民幣約6億元，折合台幣27億多。

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出「新四通」。（圖／路透）

廈門電網要向金門送電，電纜路線要怎麼走？據了解，大陸方面也就此問題討論多次，還提出幾個想法。其一是利用海底電纜從廈門島直奔小金門，另一個則是從翔安架高空線直奔大金門。

最後敲定的方案則是送電線路從翔安變電站出發，通過架空線路到彭厝換流站，在這裡，電流由交流電變直流電，再透過海底電纜進入北山古寧頭換流站，電流從直流電變交流電後再進入金門電網。

儘管海底電纜工程被世界各國公認為是複雜又困難的大型工程，但大陸方面卻很有信心，並認為像金門供電在技術和經濟上完全可行。廈門大學台灣研究中心副主任李非教授，過去在接受《廈門日報》採訪時便提到，廈門向一水之隔的金門供電，關係到金門民眾的切身利益，從市場角度來看，有利於減輕金門民眾的用電負擔。