金廈通電／「酌情向大陸買電」　前立委楊應雄曾提案修法

▲前立委楊應雄（中）曾提案向大陸購電。（圖／ETtoday資料照）

記者曾俊豪／綜合報導

儘管大陸方面早在2006年便有「金廈通電」、「閩電東送」的想法，但礙於兩岸關係，「通電」遲遲沒有成功，而台灣方面，其實也有人認為這是解決金門缺電的好方法。前立委楊應雄在2015年時便向立法院提案要求修改《離島建設條例》，增加「若離島用電不足，可酌情向大陸買電」等相關條文。

當時擔任立委的楊應雄在接受媒體採訪時提到，金門向大陸購電的問題2013年5月曾被外界討論過，只不過，當時台電公司認為「成本過高」不可行。現實狀況是大陸電價比台灣便宜，若是從福建接電纜過來，距離比台灣本島更近、更方便，「水都可以引過來，電當然也可以」。

他提到，金門採用「獨立火力發電」，沒有辦法跟台灣發電系統並聯，因此成本很高，每賣一度電，台電公司就要補貼6至7元。只不過，2016年民進黨重新執政後，楊應雄再也沒有擔任立委，導致「買電條文」淪為無人討論的下場。

▲去年金門正式從晉江引水。（圖／記者胡順惠攝）

事實上，金門本島與廈門市最近之處約8公里，小金門與廈門島的距離約5公里，由於僅有一水之隔，若能從大陸電網接電，將讓金門成功脫離孤立供電系統狀況；除了經濟效益佳，還可解決台電外島發電成本過高問題，提高金門供電品質及可靠性。

2017年，金門縣政府受邀出席第9屆海峽論壇「海峽科技專家論壇能源研討會」，當時縣府參議翁自保等人還到廈門發表「金門與大陸併接電網之工程可行性初探」議題。翁自保提到，若能併接電網、共營機場，推動「次區域合作」，進一步形成廈漳泉金生活圈。

只不過，廈門往金門供電，除了要考慮線路鋪設的距離與施工難易度外，還得考量輸電線路引接時的海底電纜配設途徑，否則容易受到海流、航道等影響。而在陸方積極推動「新四通」的情況下，「錢」也不是阻礙金廈通電的問題，最關鍵的決定權還是握在政府手上。

▲大陸官方期盼金門通水後，能逐步完善「新四通」。（圖／金門縣政府）