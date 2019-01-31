國台辦譏小英「扮花旦」　陸委會回批：不懂民主

▲陸委會認為國台辦的批評言論，凸顯對民主的無知。大陸委員會主委陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

總統蔡英文元旦後提出兩岸新政、致函天主教宗，昨（30日）被大陸國台辦發言人馬曉光批評是「當網紅、扮花旦」。對此大陸委員會於當日晚間發文回嗆，陸方此舉只凸顯對民主社會運作無知，毫無大國風範，非常不得體。

今年元旦典禮，蔡英文提到四個必須、三道防護網，要求各部委落實相關政策、視察國軍，並在29日世界和平日致函天主教教宗，表示大陸未放棄武力犯台後，招致國台辦大動作反譏，馬曉光指稱，「民進黨當局領導人，忽而裝成『大力水手』當網紅，忽而又扮演『花旦』告洋狀」，破壞兩岸關係。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

針對國台辦批評，陸委會30日晚間回應處指出，蔡總統身為國家元首，肩負捍衛國家主權、守護民主自由的責任，視察慰勞及鼓舞三軍將士、向國際傳達政府主張是職責所在。

陸委會強調，台灣是民主自由社會，政府運用社群媒體等多元管道與民眾溝通，是民選政府「接地氣」，減少政策與民意落差的常態作法；我們認為，專制體制一貫漠視社會真實聲音，對於國台辦以戲謔及粗暴字眼謾罵，只是凸顯對民主社會運作的無知，毫無大國風範，非常不得體。

對於北京推動落實「習五條」、「一國兩制」，陸委會也說，蔡總統提出「四個必須」及「三道防護網」是維護國家主權及台灣利益的重要關鍵，陸委會將從整體政策與法制面優先研議與檢視、提出對策，維護兩岸健康有序交流及捍衛國家主權與安全。

▼《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）