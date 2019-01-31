「行刑式」10槍殺角頭「一輪ㄟ」　槍手無期徒刑定讞

▲土城角頭遭槍殺，被告李尚哲（前排中）、謝龍宇（二排左），遭判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市土城區角頭黃義倫「一輪ㄟ」，2017年6月在車內遭人近距離連開10槍斃命，檢警單位事後逮捕疑似與死者有買車糾紛的天道盟同心會土城分會成員李尚哲，李男再找友人謝龍宇，槍手林楊竣，以3百萬元的報酬殺害死者。一二審均將槍手林男判處無期徒刑，李男、謝男也遭重判，案經上訴，最高法院駁回定讞。

判決指出，李尚哲（29歲）和謝龍宇在土城共同經營一間車行，2017年4月間，李男與死者疑似因買車退款糾紛起口角，李男不滿被死者嗆聲，將此事告訴天道盟同心會會長林立昌（49歲），和另名同心會成員簡姓男子（綽號大貼，已遭通緝），最後同心會決定以300萬元買兇殺人，簡男也交付手槍和酬金給李男。

李男隨後委託謝男從新竹找來槍手林楊竣（26歲），3人勘查地形、試槍完成後，2017年5月22日晚間8時許，林男前往死者的停車位旁埋伏，10時許見死者現身停車場，等死者上車，林男隨即從後方快速衝到駕駛座門邊，隔著玻璃朝死者腹部、左臂連開10槍，隨後逃逸，3天後在新竹落網。檢警循線逮捕李男、謝男，將全案偵破。李男等3人遭提起公訴。

一審依殺人等罪判處林楊竣無期徒刑、李尚哲15年、謝龍宇14年。案經上訴，高院二審維持原判，高院指出，林男公然持槍狙殺被害人，且毫不遲疑近距離連開10槍，致被害人身上彈孔累累，手法至為殘忍；且自始至終對於主要案情拒不吐實，毫無悔意，顯見人格嚴重偏差，個性冷酷無情，因此維持無期徒刑。案經上訴第三審，最高法院31日駁回上訴定讞。