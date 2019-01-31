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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【近六成不信任司法】林孟皇：檢察官辦大案未必就優秀

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▲▼法務部檢察總長交接典禮-宣誓。（圖／記者黃克翔攝）

▲法務部各級檢察長宣誓就職，法官林孟皇認為，應該更強化檢察官團隊辦案。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

根據TVBS公布的民調，有近六成（58％）的民眾不信任司法，近半數（49％）民眾不信任「檢察官」公平公正辦案。台北地院法官林孟皇投書媒體，以「深化檢察體系團隊辦案的文化」為題，並舉前中研院長翁啟惠浩鼎案無罪為例，認為檢方若於偵查起訴時就採團隊辦案，並落實職務監督、淘汰不適任檢察官，才能發揮檢察官保障人權、維護社會秩序與實現公平正義的職能。

TVBS民意調查中心公布的數字，近六成（58％）的民眾不信任司法，另外有59％的民眾不信任法官能公平、公正的審判案件以外，也有49％的民眾不信任檢察官可以公平、公正辦案，六成以上（61％）的民眾對蔡英文總統推動的司法改革沒有信心。

而台北地方法院法官林孟皇也投書媒體，以「深化檢察體系團隊辦案的文化」為題，針對實務上檢方濫權起訴、效能不彰的問題做出檢討。由於時值法務部檢察長交接，法務部以年輕化、辦案經驗豐富及協調能力好，作為拔擢的依據，對此，林孟皇不以為然。

林孟皇指出，「起訴、偵辦過許多重大案件，未必一定是優秀、適任的檢察首長。何況如果深入了解，可知部分新派任的檢察首長也辦過『起訴時轟轟烈烈，最後卻以無罪收場』的案件。是以，如何強化、精緻檢察體系的辦案文化，或許是這次人事任命的同時，值得各界關注的。 」

林孟皇舉出中研院前院長翁啟惠所涉浩鼎案無罪為例，認為「這麼一件涉及高度專業、影響台灣生技業發展的重大案件，如果能夠在偵查起訴之時，即採取團隊辦案的方式，誠如論者所說的，或許比較可以減少檢察官辦案時陷入『隧道盲點』（一心只想著一路追訴案子到底，卻疏忽了案件可能根本就證據不足，未必定罪），避免發生翁前院長被『過度究責』的情事。 」

最後他認為，適任的檢察長並非辦過大案即可，更應重視：「偵查或公訴時善盡客觀性義務，在發現有冤屈可能時為被告利益提起再審；指揮偵辦、協同辦案或追訴犯罪時展現團隊辦案合作能力；積極參與檢察事務並樂於與社會公眾對話；推動檢察署行政事務革新、開創作為有具體想法者；落實職務監督、淘汰不適任檢察官有強烈決心者。」結論是：法務部即應透過每年度進行的各檢察署團體績效評比、檢察長職務評定等等事宜，採取類似的評價指標，建立檢察體系團隊合作與精緻辦案的文化。
 

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關鍵字：法律,人權,TVBS,不信任司法,檢察官,司法改革,林孟皇,檢察長,團隊辦案

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