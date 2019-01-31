【近六成不信任司法】檢長交接　蔡清祥：同理心降民怨

記者吳銘峯／台北報導

根據TVBS公布的民調，有近六成（58％）的民眾不信任司法，近半數（49％）民眾不信任「檢察官」公平公正辦案。法務部長蔡清祥31日主持檢察長交接典禮時，特別要求新接任的檢察長，立刻進入狀況，與基層建立互信，並以人民角度看待問題，同理心看待，降低民怨並配合司改運作。

根據TVBS民意調查中心公布的數字，近六成（58％）的民眾不信任司法，除了因為有近六成（59％）的民眾不信任法官能公平、公正的審判案件以外，也有近半數（49％）民眾表示不信任檢察官可以公平、公正辦案，六成以上（61％）的民眾對蔡英文總統推動的司法改革沒有信心。

對此，蔡清祥接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，提到檢察官不受信任的問題，他表示，「特別提醒所有的檢察長，要做好他們的工作，尤其要以檢察業務為優先，而且對於個案上應該要怎麼樣的指導檢察官，要迅速辦案、公平對待。」

而他在主持交接典禮致詞時，也特別提到各個檢察長要與檢察官及同仁密切互動以建立互信，不吝嗇鼓勵檢察官，並應以檢察業務為第一要務，還要以人民角度思考問題，而且在上任後不能有空檔，要立刻就位進入狀況及共同協助達成司改目標。

其中在達成司改目標部分，蔡清祥說，人民所要求的司改其實很簡單，就是希望能在個案上有公平的對待、迅速的判斷，所以他要求檢察長帶領檢察官時，一定要從個案上做起。不但要準時開庭，問案態度和藹，另外也要對有利不利的證據確實調查，要用同理心來看待。他要每一個檢察官，對司法改革都要有責任，配合司改運作，將每一個個案處理好，以免累積民怨。



▼法務部舉行檢察長交接典禮，由部長蔡清祥，將印信交由新派任澎湖地檢署檢察長黃謀信（右）等人。（圖／記者黃克翔攝）