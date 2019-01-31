「18歲賺到1億」作者魏曜笙　向10銀行詐貸1.9億

▲魏曜笙詐貸案，最高法院判刑定讞。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

《18歲賺到1億》作者魏曜笙，因偽造文書、詐欺等罪，入獄服刑。檢方指控他向華南銀行等10家銀行詐貸1億9千餘萬元，提起公訴，高院二審將他判刑6年。案經上訴第三審，魏曜笙指稱這與前案間有牽連關係，法院不應一案兩判，但最高法院不採信，31日駁回上訴定讞。

魏曜笙（本名魏文傑），2001年間因一本《18歲賺到1億》聲名大噪，外界對本書頗多質疑，最後證明全書出於杜撰。而魏曜笙自己也涉及多起案件，多次以虛設公司吸金詐財被判刑坐牢。他2007年出獄後，又假冒汶萊皇室集團亞洲區總裁，虛設「汶萊皇家基金」詐騙投資人4千多萬元，二審改判6年5月，並於入獄前入勞動場所強制工作3年，其中他犯下的35個詐欺犯行先行定讞，魏曜笙入獄服刑。

但檢方查出，魏曜笙成立佺格數位、喜博宅配通路等公司，在2003、2004年間虛偽交易，向華南等10家銀行詐貸1億9千餘萬元，違反商業會計法、刑法行使業務登載不實文書等罪，追加起訴。案由士林地方法院審理，多次認定本案與他所犯其他案件間，具有相牽連關係，未免一案兩判，因此判決本案免訴。直到士林地院更三審，才改認定部分犯罪事實為未經審理部分，此部分判刑3年。

案經上訴後，高等法院二審審理後，也認定並非同一犯罪事實，非屬刑法上「同一案件」。考量魏男因錢花光，先後詐貸近2億元，情節重大，但因他清償5千多萬，審理時一再表明「深有悔意」，高院因此改判他6年徒刑，比一審法院判決還重。

魏男不服，認為本案與已經判決審理判決之部分有關，為相牽連案件，上訴第三審。但最高法院審理後，認為原審已詳細說明本案與已判決確定之兩案，無論犯意、目的、犯罪期間、犯罪手法等情，均不相同，本案應係另行起意所為，不生免訴問題。故最高法院駁回上訴，全案定讞。

