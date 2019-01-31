孫道存太電案中疑做偽證遭起訴　二審仍無罪

▲孫道存偽證案，二審仍無罪。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

太平洋電信前董事長孫道存，因與前財務長胡洪九掏空太電200餘億元，遭判刑3年定讞，至今已入獄服刑1年4月。他因為出庭為胡洪九作證時，依法具結後竟做出虛偽陳述，遭檢方依偽證罪起訴。一審無罪，高院31日二審宣判，仍判決孫道存無罪。依《速審法》規定，孫道存幾乎無罪確定。

本案檢方起訴指出，台北地院2005年間審理胡洪九涉案部分時，傳喚孫道存以證人身分應訊。當時合議庭法官針對太電轉投資的香港太豐行及海怡廣場詢問，孫道存在依法具結後，竟做出虛偽陳述，說完全不知道太豐行、海怡廣場等公司的運作。結果律師出示孫道存到香港的開會紀錄，這才戳破孫道存的謊言，檢方因此依照「偽證罪」，對孫道存提起公訴。

孫道存一審獲判無罪，檢方上訴二審。檢方認為，孫道存1986年後，就開始擔任太電公司的總經理，2000年後轉任太電董事長，身為太電公司17年的總經理、董事長，對公司營運應該非常清楚，不可能對公司重要的海外投資，完全不清楚。另外根據起訴卷證資料，孫道存領取的薪資一部分還來自太豐行，孫道存沒理由不知道太豐行公司運作情形，所以具有偽證犯意，應該有罪。

但孫道存反駁說，當時依照記憶回答，並無虛假陳述的意圖，而自己從未參與海外投資的部分，這都是胡洪九負責；他還說，當時沒有告知共同被告有「拒絕證言權」，所以他是「證人不適格」，當時應訊的內容，不應該用來當成起訴他犯罪的內容。

全案於31日宣判，高院還是認定孫道存並無偽證意圖，因此駁回檢方上訴，仍判決孫道存無罪。依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴第三審受限制，孫道存幾乎無罪確定。

