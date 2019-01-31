母女遭入內劫財「囚禁8小時」強拍裸照！　狼老闆、移工雙雙被起訴

▲丁男因為工廠營運失利，就對多年的好友黃婦下手。（圖／資料照／記者林煒傑翻攝）

突發中心／新北報導

一名丁姓塑膠工廠的老闆因為公司欠債，竟然就對已經是多年好友的黃婦下手，以1萬元為酬金僱用越南移工，到黃婦家中行搶，而得手6500元後，還扒光黃婦和她女兒的衣服強拍裸照，折磨兩人長達近8小時，行徑相當誇張。對此，新北地檢署31日依加重強盜罪嫌起訴丁男和外籍移工。

整起事故發生在2日下午3時許，丁男帶著外籍移工范男闖入被害人家中，原本想搜刮財物，但黃婦卻突然返家，一進門便被丁男以菜刀威脅，隨即就被用棉被蒙住頭部，並被逼破將家中的貴重物品交出來。

▲2賊趁屋主不在，持拷貝的鑰匙進入屋內。（圖／記者陳雕文翻攝）



黃婦提供金融卡的位置和密碼後，向丁男苦苦懇求，希望對方「把錢拿走，饒她一命」，但丁男卻遲遲不肯離開，反而等到晚間7時許，黃婦的女兒回來後，再故技重施將女兒綑綁，而在范男先離開後，丁男還強脫被害人衣服拍裸照，威脅「若是報警便要將裸照公布」。

丁男到案後坦承犯行，辯稱是因為工廠經營失利，才會決定劫財。對此，新北地檢署31日依加重強盜等罪嫌起訴丁男及外籍移工，而兩人被指控猥褻的部分，則因罪證不足而獲得不起訴處分。