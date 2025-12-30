冷到沒完沒了　恐兩波寒流接力

記者陳俊宏／台北報導

1月冷到沒完沒了，恐兩波寒流接力！天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，周五受強烈大陸冷氣團影響，預報仍有顯示達寒流機會；下周三起冷空氣強度明顯增強，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流，目前至1月中旬預報夜間至清晨氣溫都低，請大家要做好防寒準備。

▼即將進入1月，強冷空氣一波波。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



外出跨年多保暖

薛皓天指出，這兩天苗栗以北及宜蘭大致為陰時多雲，局部有短暫陣雨，其餘地區大致為多雲到晴，降雨較集中於迎風面北海岸及東北角，其餘地區降雨零星且雨勢較小。

薛皓天提到，周三基隆北海岸、東北角局部有大雨機會，桃園以北及宜蘭大致為陰陣雨天氣；竹苗為多雲時陰，可能有局部飄雨機會；中部以南及花東大致為多雲到晴，但各地夜間都較冷，外出跨年要多保暖。

周四起首波強烈冷氣團

薛皓天分析，周四元旦起中層以上有槽線南下加深通過台灣，帶動底層冷空氣強度增強，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團，苗栗、北部及宜花為陰時多雲有短暫陣雨，台中以南及台東為晴到多雲，不過各地山區局部仍有短暫陣雨發生；另外，因水氣夠且氣溫夠低的話，不排除3000公尺以上高山仍有零星降雪機會。

薛皓天表示，周四苗栗以北及宜蘭高溫約17~18度，中部及花東約22~23度，南部約23~25度；周四深夜至周五清晨將迎來明顯低溫，預估北部空曠處及近山區10~13度，市區12~14度，西半部空曠處10~13度，東部10~14度。

▼迎風面地區持續濕冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）



薛皓天指出，周五持續受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及東部為陰時多雲，迎風面北部、東北部局部仍有短暫陣雨，台中以南為多雲時晴；冷空氣強度強，各地高溫普偏在20度以下，僅南部可上看20度，中北部、東北部高溫僅14度左右，中部約15~18度，花東約18~19度。

有達寒流機會

薛皓天提醒，周五各地氣溫普遍偏低，預估北部、東北部10~13度，花東12~14度，竹苗地區8~11度，中南部9~12度；台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會，若夜間濕度較低輻射冷卻明顯，仍有可能達10度機會。

薛皓天表示，周六持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣有減少趨勢，北部及東部大致為陰時多雲，迎風面局部有地形降雨發生，新竹以南為晴到多雲；白天氣溫與前日相近，雖然西部陽光露臉，不過仍會感覺較冷，晚間冷氣團強度將稍減弱，預估夜間至清晨各地低溫持續明顯，北部、東北部11~14度，花東12~15度，竹苗9~12度，中南部10~13度。

薛皓天提醒，周四晚間起至周日清晨為這波冷空氣最強時段，請大家要多注意保暖，多添衣物，且多喝溫熱飲，並免著涼感冒。

下周另波強冷空氣

薛皓天分析，周日冷氣團減弱，各地天氣轉好，迎風面東半部為多雲，其餘地區為晴到多雲；氣溫白天將回升，苗栗以北及東北部高溫仍在20度以下，台中以南約20~24度；夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有11~14度低溫，其餘地區約13~15度。

薛皓天表示，預估下周持續有冷空氣南下，下周一、下周二大致為東北季風或冷氣團等級；下周三起冷空氣強度明顯增強，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流；目前至1月中旬預報夜間至清晨氣溫都低，明顯北方高壓勢力較強，持續有達冷氣團機會的冷空氣南下，請大家要做好防寒準備。