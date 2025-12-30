　
今年「小寒」很特別！　命理師示警「澤火革」發威

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲命理師提醒，值年卦「澤火革」發威，所以今年「小寒」很特別。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

1月5日迎來的倒數第二節氣「小寒」，因在「冬至」這個大節氣之後，又緊接過年，所以過往都沒沒無聞、易被忽略。不過，命理師柯柏成提醒，今年狀況特殊，因值年卦是「澤火革」，所以這次的「小寒」將明顯感受到變動感，應留意宜忌之事。

命理師點名「澤火革」：忽冷忽熱變動更有感

柯柏成指出，今年小寒是2026年1月5日上午10時32分31秒交節氣，農曆是11月17，意為「天氣已經很冷，但還沒到非常冷的地步」，是個常被大部分人忽略的節氣。

不過，柯柏成提醒，今年狀況特別，既不是暖冬也不是寒冬，而是忽冷忽熱，充分體現劇烈變動值年卦「澤火革」的威力，尤其今年發生的大事都是具有革命性、前所未見的狀況，在小寒這個節氣的感受將特別明顯。

《淮南子》提「大儺送寒氣」　趁早大掃除、先清大型廢物

根據道家經典《淮南子．時則訓》記載，「季冬之月，招搖指丑，昏婁中，旦氐中...命有司大儺，旁磔，出土牛，以送寒氣。」柯柏成指出，此處的「大儺」是宮廷舉行盛大驅鬼逐疫儀式，以針對宮中平時不易清掃的角落，清除舊歲的陰寒邪祟之氣。

上述換作現代意義，就是「可以進行年終大掃除」，以驅除晦氣、淨化環境磁場，如果都要等到除夕前一周清理，那就會很辛苦了，所以依照《淮南子》的指導，有些大型的廢棄傢俱，從這時候就可以開始慢慢清理了。

穿深色、吃溫熱到泡腳艾灸　小寒養生+年度盤點一次到位

根據淮南子指導，天子在這個節氣配合水德，穿著深色衣服、飲食溫熱食物、早睡晚起，調整自身能量場，與天地同頻，「飾國典，論時令，以俟嗣歲」，意即「與大臣修訂法典，研討時令，規劃來年。」在現代意義為：進行年度總結與規劃的最佳時機，可以靜心思考，明確新年方向。

另外，小寒常處「二九」、「三九」之間，民間用艾草灸關元、足三裡等穴位以助陽氣，睡前熱水泡腳，並加入生薑、花椒，可以驅寒活血，建議在這個節氣可以多泡泡腳，有助於養生及健康。

12/28 全台詐欺最新數據

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

