台灣西北海面「一堆光點」空拍圖曝　兩派吵翻：漁船還軍艦？

▲解放軍「正義使命-2025」圍台軍演畫面釋出。（圖／翻攝東部戰區微博）

記者鄺郁庭／綜合報導

中國解放軍昨（29）日開始圍台軍演，今日會在劃定的海域進行遠火實彈射擊。一名網友昨日晚間從韓國搭機返台時，看到台灣西北方、中國外海有很多亮亮的光點，忍不住拍下來，發文詢問是什麼「是漁船嗎？」照片引發議論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「中國外海這些亮亮的 是漁船嗎？」文中附上兩張照片，儘管畫面並不清楚，但可以看到海面有無數光點，光點的後方還有城市的燈光，「從韓國回台灣的飛機上看到的，廉航沒網路看定位，但位置大約是在台灣左上。」

他會認為是中國外海的原因，則是因為白點後放就是城市的燈光，「然後飛沒多久我的手機就通知我，偵測我已經回到台灣。」原PO不禁好奇「所以這些是啥？」

漁船還軍艦？兩派吵翻

貼文一出引發議論，不少人認為是漁船沒錯，「應該是漁船，如果是敵軍應該不會這麼高調」、「漁船的集魚燈，每天都有」、「理論上是漁船，只要晚上搭飛機通常都看得到」、「那個是捕小卷的探照燈。」

但也有網友遲疑，「三十年前在金門打防護射擊，海上就是一整排對岸漁船」、「真的是漁船？解放軍宣布軍演，飛機都要停飛了，結果一堆漁船還敢出海喔」、「以澎湖來說，小卷不是9、10月就捕完了嗎？」