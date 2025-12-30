台南市交通事故風險降溫！連5個月下滑　市府精準防制逐步見效

▲台南市政府29日召開道路交通安全會報，由副市長葉澤山主持，盤點2025年前三季交通事故趨勢，市府指出自5月起事故風險已連續5個月下降。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市交通事故風險出現明顯降溫跡，市府於29日召開道路交通安全會報，由副市長葉澤山主持，責成各局處持續強化事故風險管理與跨局處協作，市府道安團隊於會中完整盤點2025年交通事故整體趨勢，分析結果顯示，儘管上半年事故一度偏高，但自第二季啟動精準防制與滾動檢討機制後，各項改善作為已逐步展現成效。

【事故趨勢反轉 5月起連續5個月下降】

統計資料顯示，南市交通事故自5月起呈現連續五個月下降趨勢，5至9月A30死亡人數亦趨於穩定，顯示事故風險已自高點逐步緩降，整體防制作為正持續發揮效果。市府指出，這並非單一措施奏效，而是工程、執法與教育同步推動所累積的結果。

【葉澤山：交通安全沒有奇蹟 只有持續累積】

副市長葉澤山表示，交通安全改善不可能一蹴可幾，關鍵在於穩定且持續的防制策略。面對上半年事故偏高的壓力，市府並未迴避問題，而是即刻啟動風險盤點，逐項檢討、對症下藥，加速推動工程優化、精準執法與教育深化工作。

他強調，道安團隊會持續以數據為基礎，針對事故熱區、熱時及高風險族群滾動調整策略，最終目標是建立長期、穩定且可預期的交通安全環境。

【機車、高齡者仍是關鍵風險族群】

交通局長王銘德指出，依114年前三季（1至9月）事故資料分析，死亡事故仍以機車占比最高，達66%，高齡者比例亦達47%，為目前兩大核心風險族群。

從區域差異觀察，原縣區事故量雖相對較低，但死亡率偏高，超速、自撞等單一車輛事故占比明顯，使事故嚴重度相對提升；原市區則因車流密集，事故件數較多，但多以輕傷為主。

【事故熱點分散 防制不能一招打天下】

王銘德說明，A1與A30死亡事故熱點呈現全市多點分散，事故並非集中於單一路段或單一肇因，顯示防制工作必須依區域特性採取差異化策略。道安團隊已持續落實轄區健檢，針對不同風險型態精準介入，避免資源錯置。

【工程、執法、教育三箭齊發】

在工程面，市府針對A1案件均採逐案勘查，並要求一週內完成現勘，對可立即改善項目即時優化，同時持續爭取中央補助，推動道路品質、人行環境及校園周邊交通環境改善。在執法面，警察局依事故熱點與肇因特性加強精準取締，「順安專案」持續鎖定超速、未停讓等高風險違規行為。教育宣導部分，則結合社區據點、宮廟、衛生與社福系統，針對高齡族群進行情境與案例式宣導，協助長者提升風險辨識與自我保護能力。

【市府提醒：很多事故，只差那一眼】

王銘德強調，市府道安團隊將持續依事故熱區與族群特性滾動調整防制作為，並與中央密切合作，以科學化、精準化與系統化方式推動交通安全工作。他也提醒市民，許多事故往往源於短暫分心或一時搶快，無論騎車或開車，行經路口時多看一眼、多停讓一下，特別是在清晨、夜間或速度較快的路段，更應提高警覺，日常的一個小動作，就能為自己與家人多添一分安全。