2026元旦曙光「全台9大景點」盤點　最早在花蓮

▲2026元旦曙光九大景點。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

2025年進入倒數，許多人早已計畫好要到全台各地迎接2026年第一道曙光。《ETtoday東森新聞雲》整理出九大最佳景點，無論是想前往高山還是海邊，都能找到屬於自己的元旦儀式感。

倒數迎新曙光 天氣與主要曙光地點

隨著2025年即將結束，許多人已摩拳擦掌，準備在台灣各地迎來2026年元旦的第一縷陽光。台北天文館表示，2026年全台最早的曙光，將於6點03分出現在花蓮柏南山（海拔3443公尺），最早的日出則同樣在柏南山，為6點28分。如果想在平地捕捉日出，鵝鑾鼻燈塔是本島最早日出地點，時間為6點34分，離島則以蘭嶼6點29分為最早。民眾可透過「2026元旦曙光地圖」查詢心儀景點。

北部東部追光首選 中部與高山日出亮點

北台灣最受歡迎的日出地點之一是新北三貂角，曙光預計6點10分抵達，日出則是6點36分。三貂角不僅是本島最東端，還能遠眺龜山島，海天一線的美景讓許多北部民眾選擇在這裡迎接新年。台北陽明山則以七星山為日出觀賞熱點，曙光6點09分、日出6點34分，元旦早上8點還有升旗典禮，氣氛熱烈。

東部的宜蘭太平山以壯麗日出聞名，曙光6點06分、日出6點31分，但今年因邊坡整治工程，元旦開園時間延後到上午7點30分，僅適合住宿遊客。中部南投日月潭同樣是熱門選擇，曙光6點10分、日出6點34分，若天氣好還能看到潭面「雙日出」的美景。

▲合歡山是許多民眾迎元旦曙光的地點。（圖／記者高堂堯翻攝）

中南部高山景點 南部與東海岸熱門打卡點

南投合歡山群峰視野開闊，曙光6點04分、日出6點29分，松雪樓、武嶺是不少人熱血追光的首選，還能透過交通部公路總局YouTube即時影像感受現場氛圍。嘉義阿里山以祝山觀日平台最知名，元旦5點半到7點半還有「日出印象音樂會」，吸引大批民眾前往。

台東三仙台則是東部日出經典，曙光6點10分、日出6點34分，八拱跨海步橋與日出同框，成為社群熱門打卡背景。太麻里曙光園區則有「太陽升起的地方」美名，曙光6點11分、日出6點35分，還能順遊附近的「台版天空之鏡」華源觀景台。

南台灣壓軸亮點 行前溫馨提醒

墾丁龍磐公園每年元旦都吸引群眾迎接曙光，曙光6點09分、日出6點33分。今年特別的是「風域曙光路跑」活動，今年大受歡迎，2026年將再次舉辦，跑者不僅能在海岸線奔跑迎日，還能獲得限定明信片，現場更設有臨時郵局，讓大家把這份感動寄給親友。

無論你選擇哪個地點跨年，記得提前安排行程，留意天氣變化，早到卡位，並注意安全。2026年元旦，和親友一起在台灣最美的地方迎接新年日出，為下一年開啟嶄新的希望。