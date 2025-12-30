　
網傳「林俊傑女友」懷孕！IG突變不公開　經紀公司否認

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲林俊傑跟女友七七 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

記者葉國吏／綜合報導　

金曲歌王林俊傑（JJ）29日無預警在社群平台公開戀情，分享與小他20歲的網紅女友七七一起陪父母慶生的照片，引起網友熱烈討論。不過也有網友發現七七小腹微凸，紛紛猜測是否有喜，對此經紀公司作出回應。令人想不通的是，七七在公開戀情後，IG卻突然改成私人不公開。

林俊傑首度公開戀情　網紅女友引發懷孕傳聞
44歲的林俊傑昨晚突然在個人社群帳號上曬出與父母還有網紅女友七七的合照，正式向外界宣布戀情。他和七七相差20歲，這是林俊傑出道以來第一次主動對外公開感情生活。照片裡，七七和林家人互動相當自然，臉上滿是幸福的笑容，還親密地搭著林媽媽肩膀，氣氛相當溫馨。

▲林俊傑罕見公開認愛，對象是小20歲女網紅七七。（圖／翻攝自林俊傑IG）

照片曝光後，有眼尖網友發現她的小腹似乎有點隆起，因此開始在網路上討論是否有懷孕的好消息。林俊傑的新戀情馬上成為熱搜話題，甚至有人猜測這次公開是否因為對方已經懷孕。

經紀公司否認懷孕　七七IG突變私人不公開
針對這些留言與傳聞，根據《鏡報新聞網》報導，林俊傑所屬經紀公司表示，目前女方並沒有懷孕，粉碎了外界的謠言，強調兩人只是單純分享幸福時光，並未有其他特別的消息。

不過就在被懷疑懷孕、經紀公司澄清之後，林俊傑女友七七的IG卻變成私人不公開，這動作也引起網友猜測。

▼林俊傑女友七七IG變成不公開。（圖／翻攝IG／annalisaqiqi）

▲▼林俊傑女友七七。（圖／翻攝IG／annalisaqiqi）

更多新聞
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！

林俊傑

