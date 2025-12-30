美軍東太平洋出動！打擊疑似毒品走私船　2人死亡

▲美軍又一次對疑似毒品走私船隻發動攻擊，造成2人死亡。（圖／翻攝自X／US Southern Command）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍29日在東太平洋海域對疑似毒品走私船隻發動攻擊，造成2人死亡。與此同時，總統川普聲稱美軍近期摧毀委內瑞拉一處重要設施，並持續對該國施壓。

打擊疑似毒品走私船2死 美反毒最新戰果

CNN報導，這起打擊疑似運毒船隻的美軍行動，是川普政府「南方長矛行動」反毒戰爭的最新戰果。美國南方司令部在社群平台X上表示，「在戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指示下，南方長矛聯合特遣部隊在國際水域對恐怖組織操作的船隻進行致命打擊。」

美國南方司令部指出，這次行動造成2名男子喪生，並無美軍人員受傷。

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025

自南方長矛行動展開以來，美國針對疑似毒品船隻的攻擊已造成至少107人死亡。川普政府把死者標記為「非法戰鬥人員」，並聲稱基於司法部機密認定，可美軍有權在未經司法審查的情況下，對這些目標進行致命打擊。

美已知首度地面行動

除了海上攔截，川普更向媒體透露美軍近期針對委內瑞拉境內設施所展開的行動。他說，某處裝載毒品的碼頭區域發生大爆炸，導致該設施徹底消失，美方「打擊了所有船隻，現在又打擊那個區域，那是他們的作業區域，是執行行動的地方，現在已經不存在了」。

外界解讀，這可能是華府近來加大對委內瑞拉總統馬杜洛政府施壓以來，首度已知在委國境內執行的地面行動。在此之際，委內瑞拉境內尚無相關重大設施遭摧毀的報告。

面對美軍在加勒比海大規模部署及封鎖制裁油輪等施壓手段，馬杜洛批評美國對其國家發動心理恐怖主義。上周，委內瑞拉國民議會通過法律，對支持「海盜行為」或「封鎖」者可判處最高20年監禁。