林俊傑、七七早就被拍到！　戀情時間軸曝光

▲林俊傑罕見公開認愛，對象是小20歲女網紅七七。（圖／翻攝自林俊傑IG）

記者葉國吏／綜合報導

44歲新加坡「金曲歌王」林俊傑（JJ）罕見公開戀情，29日晚間在社群上曬出與父母及廣東知名網紅七七（Annalisa）的合照，祝福母親70歲生日同時宣布脫單。這個消息不僅震撼娛樂圈，也讓外界熱烈討論他的感情現狀。林俊傑首度高調官宣，宣告與小20歲的女友七七穩定交往，並首次曝光全家福，感性發文寫下「愛不需長篇，只要彼此陪伴」等溫馨話語，透露出他對這段感情的重視與幸福感。

林俊傑首度認愛七七 半年終於官宣

林俊傑一直以來相當低調，幾乎沒公開過戀情。這一次直接曬出與父母及女友的合影，瞬間讓粉絲炸鍋。不少人認為，主動見家長代表雙方關係十分穩定，甚至已獲得家人認可。林俊傑在貼文裡表達愛情最重要的是真誠陪伴，語氣充滿溫柔與肯定，讓人感受到他對女友的疼愛和對家庭的重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

早在今年2月，林俊傑和七七的戀情就在網路上掀起熱烈討論，當時經紀公司僅低調表示不回應，強調林俊傑仍專注於音樂事業。隨後幾個月，兩人數度被網友目擊同框，無論是東京咖啡店、還是新西蘭街頭購物，都留下不少甜蜜身影，種種跡象讓外界對這段戀情更加好奇。

▲「林俊傑×七七」戀情時間軸。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

全球巡演現身七七 戀情曝光逐漸升溫

今年4月、5月，林俊傑和七七被粉絲目擊同遊東京、新西蘭，七七不僅陪伴逛街，還貼心替他挑選衣服。此外七七曾多次現身林俊傑全球巡演VIP席，足跡遍及新加坡、東京和倫敦，甚至在新加坡場被拍到後台耳語深聊。不少粉絲早已察覺兩人親密互動，大家紛紛猜測戀情是否已進入穩定階段。

到了11月底，林俊傑被網友拍到在洛杉磯與神秘女子同行，兩人穿著同色系服裝引發討論，他事後又在社群留下耐人尋味的文字，似乎暗示感情狀態。直到12月29日，他親自曬出與女友、父母合照，正式打破多年來的感情沉默，讓這段戀情終於明朗，外界也給予祝福。