台鐵再釋出69名運務、資產開發職缺　月薪最高5.9萬

▲台鐵公司再釋出69名職缺，即起開放報名。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

公司化將邁入第3年的國營事業台鐵將再釋出職缺，向資產開發、運務、管理、餐飲等人才招手，正取69人，備取160人，薪水自3.7萬到5.9萬元不等，即起開放報名。

台鐵公司今(30日)宣布，資產開發處、附業營運處及北區營運處114年從業人員聯合甄試，將自12月30日上午10時開始報名至115年1月12日下午5時截止，正取職缺69名，筆試預計明年1月31日舉辦，明年3月15日複試。

其中「第8階助理工程師、助理管理師」，正取5名，備取15名，甄試類科為職安管理、都市計畫、不動產經營及事務管理，月薪為45,130元，最高至59,210元。

「第9階技術員、事務員」也規劃正取3名，備取9名，甄試類科為職安管理及不動產經營，月薪為42,580元，最高至55,660元。

▲台鐵公告職缺，即起開放報名。（圖／台鐵公司提供）

另「第10階助理站務員、助理事務員」釋出職缺最多，將正取55名，備取119名，甄試類科為運務及事務管理，月薪為40,010元，最高至51,960元。

此外，「第11階服務員」則預計正取6名，備取17名，甄試類科為事務管理及廚工，月薪為37,230元，最高至43,750元。

台鐵公司表示，台鐵設有完整的從業人員職務薪級制度，將藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，升遷管道暢通，並享有考核獎金、績效獎金、勞保、健保及按月提撥勞工退休金等福利，相關簡章與資訊可至台鐵公司官網或試務報名網站查詢。