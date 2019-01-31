　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不讓柯文哲撿便宜！王鴻薇：支持韓國瑜選總統

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▼▲國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前之夜尾聲2159。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選各黨積極布局，話題不斷的高雄市長韓國瑜也被點名選總統，國民黨台北市議員王鴻薇31日上午表示，柯文哲如果出來選，會造成棄保效應，因此她力挺韓國瑜選總統。

王鴻薇在廣播專訪指出，國民黨總統的提名遊戲規則還沒出來，會讓支持者愈來愈不耐煩，他認為柯文哲會組黨選總統，因為柯文哲當選後沒有著重在市政上，反而派出柯家軍投入立委補選，都是要準備選總統。

王鴻薇表示，「如果韓國瑜會險勝，我會支持」，柯文哲民調目前居高不下，甚至之前柯的民調支持度超過朱立倫和蔡英文的加總，若蔡英文太弱，柯文哲又出來選，會造成棄保效應，讓柯文哲撿到便宜，與其如此，「我會支持韓國瑜選總統。」

王鴻薇宣佈投入國民黨信義區立委初選，挑戰現任立委費鴻泰，她認為，費鴻泰很優秀、很資深，有25年歷練，國民黨世代交替的聲浪愈來愈高，中生代也應勇於表態、主動承擔，因此她會參與立委選舉，當然也會透過黨內的民主機制來達成公平、公正、透明的良性競爭。

王鴻薇表示，國民黨常被人認為青黃不接、無法新陳代謝，連勝文曾拋出「資深立委轉為不分區立委」，她也很贊同，資深立委具有專業背景轉為不分區，未來若國民黨重新執政後也可入閣。

ET快訊
渣男「為1支鑰匙」鐵鎚砸斷女友手　拖隔天送醫竟瞎掰車禍
司機顧玩手機沒剎車！2台男澳洲送Uber Eats遭公車追撞
母女劫財囚禁8小時強拍裸照！狼老闆、移工雙雙被起訴
屏東沒人要去！前輩開價「月薪+5萬」他1個問題引暴動

關鍵字：2020總統,韓國瑜,柯文哲,王鴻薇

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

葉元之轟：侯友宜好感度榜首　「新任局長」卻不接地氣沒企圖心

2020台灣燈會由台中主辦　盧秀燕：全力以赴舉辦

獨／議員貼正妹助理聯宣傳照　網歪樓：豆花妹，跪求臉書電話

勞保基金虧損1200億傳破產　管碧玲一張圖打臉國民黨

不讓柯文哲撿便宜！王鴻薇：支持韓國瑜選總統

中正紀念堂改成立法院？　行政院：討論中未定案

林金連抗爭保護黎明幼兒園　事件始末看這裡

茶農差點被砸！貓纜「1.7公斤氣窗板」269公尺高空墜落　

「橄欖球、狗骨頭、鏈球」　韓國瑜妙解兩岸關係

大觀團體阻止醫護救治林金連　逼府給承諾、要蔡英文踹共

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

葉元之轟：侯友宜好感度榜首　「新任局長」卻不接地氣沒企圖心

2020台灣燈會由台中主辦　盧秀燕：全力以赴舉辦

獨／議員貼正妹助理聯宣傳照　網歪樓：豆花妹，跪求臉書電話

勞保基金虧損1200億傳破產　管碧玲一張圖打臉國民黨

不讓柯文哲撿便宜！王鴻薇：支持韓國瑜選總統

中正紀念堂改成立法院？　行政院：討論中未定案

林金連抗爭保護黎明幼兒園　事件始末看這裡

茶農差點被砸！貓纜「1.7公斤氣窗板」269公尺高空墜落　

「橄欖球、狗骨頭、鏈球」　韓國瑜妙解兩岸關係

大觀團體阻止醫護救治林金連　逼府給承諾、要蔡英文踹共

36年光陰掰！最後1年在「南門市場」辦年貨　之後砍掉重練

旅客違規攜帶肉品數量大幅下降　農委會公布3大關鍵

等了一年半！NU’EST更新「旼炫自拍照」　粉淚崩：歡迎回家

豬年營建署重大政策　吳欣修：擴大政府主導都更量能！

《Signal信號》編劇家預告第二季：希望今年內就能播

胖了也沒人發現！　MAMAMOO華莎一天吃5餐：吃到吐為止

葉元之轟：侯友宜好感度榜首　「新任局長」卻不接地氣沒企圖心

9秒落地隱藏「密道滑梯」免費參觀　春節台北雙層巴增圓山飯店站

我與球迷還想看你打球　安東尼一句話讓韋德再戰一季

韓系清秀女坐百貨頂樓矮牆　警及時拉住嚇到她「我沒有要跳了」

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

政治熱門新聞

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人..

王世堅遇謝龍介：我有扶龍命格，..

香港馬會未派員訪高雄？　韓回應

驚！勞動基金單月虧損1200億

員警付出貢獻　韓國瑜慰問

劉世芳坦承檔嗆聲公車　羅智強：..

2陸男滯留桃機求政治庇護　已成..

貨又賣出去了！高雄水果再出口大..

柯P找韓國瑜！228衝「一日雙..

失言爭議「六都好感墊底」　柯文..

4分鐘看8國挺台返WHO　蔡英..

謝龍介若輸掉補選代表韓流告終？

李四川：韓國瑜2特質更勝藍太陽..

捐新北1.7億「無名氏」留字條..

更多熱門

相關新聞

1年法拍8件　韓風能抗飯店寒風？

全台灣自2017年至今，共法拍了8個飯店。寬頻房訊發言人徐華辰表示，近年陸客大幅減少，導致去年許多飯店經營困難，即使韓國瑜捲起一片「拚經濟」熱潮，但能延燒多久仍有待觀察。

韓國瑜三張圖神解兩岸　哈佛學長邀訪美

拜年發「發財金」超人氣　柯文哲笑：排隊的是為了抽獎不是我

228到高雄？柯文哲遭轟蹭韓國瑜

羅智強挺全民調：侯盧韓是最好驗證

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

必知五月天10件事　第1點超多人錯

網問「28歲男人」該有什麼成就？

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面