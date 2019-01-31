不讓柯文哲撿便宜！王鴻薇：支持韓國瑜選總統

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選各黨積極布局，話題不斷的高雄市長韓國瑜也被點名選總統，國民黨台北市議員王鴻薇31日上午表示，柯文哲如果出來選，會造成棄保效應，因此她力挺韓國瑜選總統。

王鴻薇在廣播專訪指出，國民黨總統的提名遊戲規則還沒出來，會讓支持者愈來愈不耐煩，他認為柯文哲會組黨選總統，因為柯文哲當選後沒有著重在市政上，反而派出柯家軍投入立委補選，都是要準備選總統。

王鴻薇表示，「如果韓國瑜會險勝，我會支持」，柯文哲民調目前居高不下，甚至之前柯的民調支持度超過朱立倫和蔡英文的加總，若蔡英文太弱，柯文哲又出來選，會造成棄保效應，讓柯文哲撿到便宜，與其如此，「我會支持韓國瑜選總統。」

王鴻薇宣佈投入國民黨信義區立委初選，挑戰現任立委費鴻泰，她認為，費鴻泰很優秀、很資深，有25年歷練，國民黨世代交替的聲浪愈來愈高，中生代也應勇於表態、主動承擔，因此她會參與立委選舉，當然也會透過黨內的民主機制來達成公平、公正、透明的良性競爭。

王鴻薇表示，國民黨常被人認為青黃不接、無法新陳代謝，連勝文曾拋出「資深立委轉為不分區立委」，她也很贊同，資深立委具有專業背景轉為不分區，未來若國民黨重新執政後也可入閣。