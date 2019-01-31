AIT處長拜會　韓國瑜：在位首務興旺高雄經濟

▲美國在台協會處長酈英傑拜會市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝）

記者宋德威／高雄報導



美國在台協會處長酈英傑 ( William Brent Christensen) 31日率高雄分處長歐雨修等人拜會高雄市長韓國瑜，就市長施政目標、環保觀光等議題意見交流。韓國瑜表示，只要把高雄產業推出去客源進來，讓高雄興旺、繁榮都是他執政的目標。

針對AIT處長提到未來四年市長的優先目標，韓國瑜表示，經濟優先，貨暢其流、人和其通，助弱勢、推雙語。他說，最迫切目標一定是把高雄農漁產賣出去，讓人才及人潮進來，至於推動觀光具體做法，除了愛情產業鍵，包括推動醫療觀光、軍事觀光，只要把高雄產業推出去客源進來，讓高雄人旺、財旺都是他執政的目標。

韓國瑜也表示，推行雙語教育勢在必行，要讓高雄的下一代與國際接軌，以4年規劃逐步執行，今年以低預算研議辦理國中小雙語教育，引進外部資源，接下來在廣播電台或地方頻道設英語節目，而2年後高雄市公務員晉升必須通過英語檢定，他也強調提升城市質感雙語的重要性。

至於酈英傑問到訪美其他行程，除了應邀至美國哈佛大學演講，韓國瑜也表示不排除前往洛山磯或舊金山，與當地華僑餐敘、交流，酈英傑也提到兩岸關係，韓國瑜則現場畫起「三張圖」說明他對兩岸變化想法。

韓國瑜回應，當時哈佛學者拜會時，他就以3張圖詮釋1949年後的兩岸關係，分別是「橄欖球、狗骨頭、鏈球」，也因此激起對方力邀訪美的興趣。

