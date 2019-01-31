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獨／防疫學韓國瑜「滷肉飯」梗　專訪小編：不，是美國隊長！

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記者吳奕靖／高雄報導

海洋委員會在臉書宣導防堵非洲豬瘟決心，所以貼出了一張岸巡人員背影圖，還加註了「為了滷肉飯，我可以跟你耗一整天」以及「海巡隊長之無限之戰」字樣，這張照片貼出以後，立刻引發網友熱議，不但有超過2萬人看過,還有超過5千多次分享，不過講到「滷肉飯」讓人想到是不是想搭韓流，小編說：「沒有！其實是美國隊長」。

▲海洋委員會臉書「海巡隊長之捍衛滷肉飯」圖引發網友討論瘋傳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲海洋委員會臉書「海巡隊長之捍衛滷肉飯」圖引發網友討論瘋傳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這張海巡隊長背景圖在放到臉書後，還有寫了一些文字：「22年前，因為口蹄疫撲殺了台灣幾百萬隻豬，損失幾千億，許多養豬戶一夕破產，台灣花了20年才脫離疫區。22年後，新型豬瘟再起，這一次我們記取教訓，絕對不能在重蹈覆轍，我們沒有輸得本錢！我們非常仰賴這些守護第一線的弟兄，如果可以，請給這些前線的弟兄打氣，有他們的守護，我們才能有安心的滷肉飯可以吃」，文字相當貼近民眾，也因為滷肉飯這詞，相當接地氣。

▲海洋委員會臉書「海巡隊長之捍衛滷肉飯」圖引發網友討論瘋傳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲海洋委員會臉書「海巡隊長之捍衛滷肉飯」圖引發網友討論瘋傳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過滷肉飯一詞，之前在選舉期間是高雄市長韓國瑜推出的「滷肉飯、礦泉水」，也引發是否要搶搭韓流風潮，《ETtoday新聞雲》記者獨家專訪到原創小編，他表示原先構想是來自喜歡《復仇者聯盟》，所以每一集電影都有看過，就突然有一天想到《美國隊長》不屈不撓的代表性，「這就跟海巡署的弟兄很像，因為現在面臨非洲豬瘟的侵台，現在站在第一線要站出來抵抗的人，性質很相同」。

至於是不是仿照高雄市長韓國瑜的「滷肉飯」，小編強調因為滷肉飯是我們每天每個人都吃得到的東西，所以為了引起大家共鳴，所以才會用滷肉飯，所以並非是仿造韓國瑜，小編說：「這東西，大家會有感，如果我用太高深莫測的東西、政令宣導的東西，大家是無感的」。

▲海洋委員會臉書「海巡隊長之捍衛滷肉飯」圖引發網友討論瘋傳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲海洋委員會臉書「海巡隊長之捍衛滷肉飯」圖引發網友討論瘋傳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

小編也坦承自己沒想過網路反應會這麼好，只是覺得一篇貼文，每天都在做的工作，結果現在根據內部流量掌握，已經觸及了近百萬人，看到效果這麼好，所以小編說之後會有一系列的宣導防疫貼文，就是要提醒大家防疫很重要，而海巡隊長永遠站在第一線。

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關鍵字：海洋委員會,滷肉飯,韓國瑜,小編,海巡隊長,美國隊長,非洲豬瘟

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