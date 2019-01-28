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車手晉升豹堂分會長經營詐騙　幫眾領款錢還要簽50萬本票

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▲警方逮捕竹聯幫豹堂台中分會葉姓分會長；被害人家中遭放鞭炮騷擾一片狼藉。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕竹聯幫豹堂台中分會葉姓分會長。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊破獲竹聯幫台中市竹聯幫豹堂台中葉姓分會長經營租賃車行，並提供車輛給詐騙集團車手代步提領現金。為規避警方查緝，葉姓分會長租車以簽立本票替代證件抵押，如果幫眾車手落網，葉姓分會長還要出事車手及家人負責賠償應騙取的體款損失，若車手出賣幫派會遭受嚴懲。刑事局偵四大隊去年接獲情資，日前收網瓦解這個「假租車、真收款」的車手詐騙集團，警方查扣金融卡、存摺及現金23萬元的贓證物。

▲警方逮捕竹聯幫豹堂台中分會葉姓分會長；被害人家中遭放鞭炮騷擾一片狼藉。（圖／記者張君豪翻攝）

▲被害人家中遭放鞭炮騷擾一片狼藉。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊表示，竹聯幫豹堂台中葉姓分會長（28歲、有組織、恐嚇詐欺等多項前科）之前僅是某詐欺集團旗下車手，但因耳濡目染學習到詐騙車手組織的犯罪手法，後來自立門戶成立詐欺車手集團，對外招攬會計、車手成員，並配合對岸詐騙機房集團成立犯罪組織，也因收入頗豐實力大增，隨著成員越來越多得以成立竹聯幫豹堂台中分會。

刑事局調查，葉男在台中市東區開設租車行當作堂口辦公地點，並提供自己公司租賃車給該幫車手外出提領詐騙贓款，車手收取現金後再交給集團會計入帳，在車手出發前都要求手下簽立面額50萬元本票，以此方式替代證件抵押：一來車手遭查獲可藉此規避警方查緝，二來也防止手下開車捲款潛逃。

警方追查，發現葉男透過與對岸詐騙機房合作方式，以對岸打電話以「網購解除分期付款」、「猜猜我是誰」等老梗方式詐騙，車手收款後會藉由分層交付即轉入水房方式洗錢，最後再將款項交給葉姓分會長。警方估計他們行騙獲利金額超過新台幣上千萬元，估計被害人達50人以上。

除此之外，當葉男手下遭查獲，葉男會率幫眾到車手家中，囂張威脅被逮車手家人賠償公司損失，對方若有不從則以放鞭炮、率眾圍毆方式威逼他們寫信或面會當事人，要求不得指認背叛幫派，行為嚴重妨害司法公正。

刑事局歷經4月餘時間偵查，警方於今年1月23日收網逮捕葉姓分會長等20人，警訊後認定眾人違反組織犯罪、詐欺、洗錢、恐嚇危安、恐嚇取財、妨害自由等罪等移送台中地檢署複訊。

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關鍵字：刑事局,竹聯幫,豹堂,詐騙

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