假檢警來電交出帳戶密碼　婦嚇到睡不著...警助更改保老本

▲林姓婦人在警方協助下成功保住老本。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

雖然假扮檢查官進行詐騙已是「老招式」，但仍有不少民眾上當，台東台東1名林姓婦人就被同樣手法進行詐騙，他心生畏懼下交出所有銀行、郵局的帳戶、密碼，所幸在警方幫助下協助更改密碼，成功保住老本。

▲林姓婦人在警方協助下成功保住老本。（圖／記者楊均典翻攝）

林姓婦人日前接到自稱中華電信客服人員來電稱，林婦因證件遭人冒用辦電話門號，已積欠通話費用18000元之後又在通話中陸續轉給自稱警政署、士林分局、士林地檢署等多方機關，均對林婦指稱，需要配合檢警調查，否則偵查過程中將凍結帳林婦所有銀行帳戶。

林婦被突如其來的電話嚇得魂飛魄散！對來電人員詢問內容均配合回答，並將銀行、郵局的帳戶、密碼都告知對方，林婦擔心退休金及存款約新台幣30萬元可能被盜領，在接到電話後，整天寢食難安，驚恐萬分！於是在鄰居陪同下前往金崙派出所報警求助。

金崙派出所副所長楊禮逞聽完林婦敘述案情後，立即斷定又是一樁｢假檢警真詐財」的詐騙案件。警方不斷安撫林婦緊張的情緒，並告知林婦該電話係不肖歹徒利用一般民眾對公務機關的信賴，運用的詐騙手法，千萬不可聽信歹徒電話指示，將存摺帳戶匯款，爾後再接到類似電話不要理會即可。

警員高浩鈞隨即帶著林婦至金崙郵局ATM協助查詢林婦存款餘額。所幸林婦帳戶內的存款均無短少，高員也在旁協助林婦操作ATM將3個帳戶之密碼全部更新，防範存款遭歹徒提領。林婦確認存款安好無缺及更新密碼後，終於舒顏展眉、笑顏逐開。