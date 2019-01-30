楊鎮浯結束訪陸行程　旅遊、金酒獲對岸明確承諾

▲楊鎮浯搭小三通來回金廈。（圖／金門縣政府）

記者蔡紹堅／廈門報導

金門縣長楊鎮浯30日結束訪陸行程，從廈門走小三通回到金門，並在碼頭接受媒體訪問，他表示，這一趟他們分成兩個區塊談，第一塊是所謂大範圍「應通盡通」的部分，有很多具體的議題都跟對岸有很好的對接。另一塊是金門所提出「能通先通、能通快通」的部分，都是聚焦在民生經濟、環境永續上，還有人流、物流，也都有一些具體的做法。

金門縣府此趟赴陸收獲最大的就屬旅遊與金酒部分，旅遊方面，楊鎮浯指出，雙方在各個單位也都形成了一個非常明確的機制，對方也承諾會全力來協助帶動金門旅遊，「同時金門也明白，作為旅遊的目的地，自己的旅遊產品也必須更面向市場，來提高自身的競爭力。」

▼金門縣府與廈門市府對談。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

金門高粱酒方面，楊鎮浯提到，金門有非常明確的在各個方面擴大協助，光是金門高粱酒在福建一代的銷售，對方就給出了非常明確的承諾，會讓金門高粱在福建的銷售量明顯的增長，會讓大家有感，「會議上對方就有先表示，能在公務接待、公務餽贈方面以金門高粱酒為優先，在各級機關行銷營銷部分，也會把金酒列入。」

海域環境共同治理方面，楊鎮浯表示，雙方已形成了常態化、機制化的管理方式，包括金門鄉親非常關心的海漂垃圾問題，先前已經有很多經驗，將會繼續加強，讓金廈達成一體化。

▼楊鎮浯與福建省委書記于偉國會面。（圖／金門縣政府）

非洲豬瘟疫情方面，金門因地理位置因素，近來也一直受到關注，楊鎮浯指出，金門有向對岸提到此問題，對方也有回應，會加大出境檢查力度，協助金門做好第一線的把關，當然，金門海關在入境時更會嚴格檢查。

楊鎮浯強調，此次的會談內容是非常具體的，他們也知道地方的權限，但是在地方的權限內，自己能做的會先作，如果進一步需要跟中央來溝通的，會形成一個完整的規劃，再一起跟中央來做溝通。

總結起來，楊鎮浯此趟訪陸，「新四通」方面雖有談到，但具體的內容因受限地方權限，並沒有太明顯的進展，主要聚焦在前期的調查研究及規劃上。民生經濟、環保永續方面，則得到對岸明確承諾，有非常多具體的進展，楊鎮浯也計畫成立專案辦公室，積極處理此次談到的議題，並要求行政處按月督管。