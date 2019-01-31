金廈通電／「新四通」先拚兩通　福建狂打民生牌

▲大陸國家電網公司在浙江進行跨海工程。（圖／翻攝國家電網）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平2日指示應促進與金門、馬祖的「新四通」後，福建省長唐登傑14日也在福建兩會上表示，福建將全力推動金、馬新四通。隨後，大陸國家電網福建公司便於29日表示，已完成福建沿海地區向金、馬聯網供電方案的論證和容量準備，一旦聯網工程實施，就可以供電。

大陸國家電網福建公司董事長、黨委書記陳修言表示，國家電網公司對儘早實現向金門、馬祖通電高度重視，迅速組織力量，以最短時間完成有關資料的收集，並完成供電方案的論證。

陳修言解釋，方案綜合考慮金門、馬祖當前狀況及遠期發展需要，計劃以柔性直流輸電技術，通過海底電纜的方式，分別從廈門翔安地區向金門供電、從福州連江縣向馬祖供電，「聯網供電是造福金門、馬祖民眾的好事。」

習近平1月初在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上指示應促進「新四通」後，福建省多個部門便立即展開策劃，省長唐登傑也在月中的福建兩會上指出，2019年將以習近平的重要講話為指引，發揮對台特色優勢，在經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標准共通以及基本公共服務均等化、普惠化、便捷化上先行先試，推動與金門、馬祖的通水、通電、通氣、通橋。

唐登傑並特別強調，金門去年的通水，實現了「共飲一家水」的美好願景。

▼金門縣長楊鎮浯（左）與福建省委書記于偉國（右）。（圖／金門縣政府）

另外，金門縣長楊鎮浯27至30日赴陸訪問，與中共福建省委書記于偉國會面時，兩人也討論「新四通」的相關議題，並分別以「通水」為例，談論未來的方向。楊鎮浯表示，「四通上，水已經運作順暢，金門方面也對於兩岸協作的事情很慎重看待，不容努力被抹滅。」于偉國則說，「希望不要被政治操弄，通水是很好範例，其他三通也都是以民眾的公眾利益為優先。」顯示雙方對於「通水模式」的重視。

▼金門、晉江通水管道施工過程。（圖／資料照）

金門、晉江的通水於去年完成，還在兩岸分別舉行通水儀式，但這條「水路」其實也走了23年。據金門縣府資料，這項計畫最早在1995年就已經展開前期規劃，並於2002年啟動兩岸溝通，但卻一直到2015年雙方才正式達成共識簽約，2018年正式展開供水。

雖說大陸國家電網福建公司已經完成向金馬供電的規劃，兩岸目前的氛圍也與1995年不同，但以楊鎮浯及金門縣府此趟赴陸的會談結果，可以發現，不管是通電、通氣，還是通橋，雙方還只談到「前期規劃」的部分，再加上中央的兩岸政策與地方不同調，這條「電路」還不知要走多久。

▼金門舉行通水儀式。（圖／金門縣政府）