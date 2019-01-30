井仔腳興安宮「鹽定終生、愛在井仔腳」　文化藝術季春節登場

▲交通部觀光局雲管處長徐振能及興安宮主委洪鶴年等人共同敲響愛心鑼，公布過平安橋、好禮5重送等系列活動，希望新的一年為民眾帶來平安福氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台聞名北門井仔腳瓦盤鹽田旁邊的「興安宮」，1月30日宣布將在大年初一至初六舉辦為期6天的「鹽定終生、愛在井仔腳」新春文化藝術季系列活動，交通部觀光局雲管處長徐振能及興安宮主委洪鶴年等人共同敲響愛心鑼，公布過平安橋、好禮5重送等系列活動，希望新的一年為民眾帶來平安福氣。

今年特別在新春大年初一至初六金豬年，舉辦鹽定終生愛在井仔腳文化藝術季活動，用包括愛情、父母之愛及大愛的涵義元素，結合創意諸事如意平安橋意象，走過必留下深刻印象，跳脫以往舊思維用另類方式感受千歲爺的加持讓您帶來吉祥集身好運連連。

這次活動內容只要投入油香100元，就能得到好禮五重送有敲響幸運鑼、過愛的諸事如意平安橋即送加持過的發財金、平安椪餅、豬來福吊飾、豬事大吉鑰匙圈，更提供平安鹽袋代代相傳，裝有王爺加持過的粗鹽具有避邪安宅，保佑平安順利，諸事大吉。

還有祈福轉盤好運來，解籤詩送祈福卡，讓信眾美夢成真心想事成，及圓滿湯圓快樂享用，象徵一年都能順利圓滿，一連串不同的體驗給信徒民眾、遊客感受不同的年節宗教文化的歡樂氣氛，歡迎一同作伙來井仔腳興安宮走春，把好運帶回家。

這次活動更結合在地包括北門、長平、三慈國小學童彩繪鹽田之美為主題的燈籠，給下一代更瞭解鹽田歷史背景，生態維護的重要，深耕藝術文化的傳承，此次主辦單位興安宮主委洪鶴年董事長，感謝雲管處、北門區公所、蔡蘇秋金議員等人大力協助。