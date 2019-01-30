涉收色情業者賄賂780萬元　北市10官警共510萬元交保

▲中山一派出所前所長林崇成涉收賄包庇酒店，遭起訴半年後，被法官裁定100萬元交保。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山分局中山一派出所林崇成等10名官警，涉嫌收賄包庇轄區酒店業者，包括林崇成在內7名拒絕認罪的官警，遭起訴後收押至今半年，台北地院認為，相關證人都已經交叉詰問，被告應無串證機會，29日裁定同意讓林等7警，分別以120萬元到30萬元不等交保，加上先前已獲交保的3警各20萬元，涉案官警總保釋金額達510萬元。

全案源於2016年，檢調偵辦媒介色情案，查出林崇成等官警，涉嫌從2004年起，定時收受酒店業者巫蕙玲賄賂，除了每月4萬元賄款外，逢年過節還會加倍，官警收了好處，就會透露臨檢勤務時間，包庇業者規避取締查緝，總計官警13年收賄共達780萬元。

台北地檢署在2018年7月間，將林崇成等10名涉案官警起訴，其中7名不認罪的官警，被法官以有串證之虞等理由裁定收押，之後歷經密集提訊審理，相關證人已出庭接受交叉詰問，3警分以20萬元交保。

法官在審理告一段落後，認為在押的7官警涉犯貪污重罪，嫌疑重大，仍可能逃亡躲避刑期，但應該已經沒有串證、滅證之虞，因此同意讓林崇成以100萬元交保替代羈押，警員侯朝斌獲以120萬元交保最貴，其他馬國棟等5警，也分別以70萬元到30萬元不等交保。目前北檢仍在追查後續，中山一派出另名前所長劉昌祺涉包庇色情的弊端。

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