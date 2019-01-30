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社會 社會焦點 保障人權

2小時瞌藥1次連3天瘋玩性愛遊戲　酒女狂搖頭「全身抽搐裸死浴室」

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲張姓酒店小姐和同居的蔡姓酒店少爺，狂嗑藥助性，張女最後不幸中毒身亡。（示意圖／翻攝pixabay）

記者劉昌松／台北報導

酒店上班的張姓女子和酒店少爺蔡姓男子同居，2人幾乎天天嗑藥助性，2017年初，兩人一大早開始做愛，每隔2小時吃一顆搖頭丸，狂high到傍晚，張女出現抽搐等中毒現象，蔡男竟沒報警送醫，只是灌牛奶、蜆精幫忙張女催吐，導致張女中毒性休克死亡。台北地院判蔡男要賠償張女的父親精神撫慰金等551萬多元。

30歲的蔡男是從2016年12月底起，和當時年僅23歲的張女同居，兩人連著3天在家裡服用蔡男從網路買來的咖啡包等毒品助性。2017年1月1日晚上，張女去酒店上班，2日清晨回家後，還沒休息到，就從一早7點多，繼續和蔡男做愛，且以每2小時1顆搖頭丸的頻率，嗑藥助性。

2人玩到傍晚，已吃5顆藥的張女開始眼神渙散、牙齒緊閉，後來變成全身抽搐等明顯中毒現象，蔡男卻只是拿毛巾、牙膏給張女咬住，再灌牛奶、蜆精幫張女催吐，完全沒想到要報警送醫，甚至還自己外出買可樂回家，等到晚上10點多，蔡男的前女友因為找不到人，上門查看，發現張女裸趴在浴室內早已身亡。

張女的62歲父親不忍失去從小獨力扶養的唯一一個孩子，打官司向蔡男求償喪葬補償、精神撫慰金等871萬多元，蔡男辯稱，張女本就有服用毒品，發生死亡純屬意外，而他在試圖救治失敗後傻掉崩潰，跑去買可樂是為了配著多吃點毒品一起死。

但法官認為，媒體報導用毒過量致死案例，一般人都知道，毒品對人體健康危害深鉅，認為蔡男要為提供毒品害死張女死亡負責，但考量蔡男工作收入較少，酌減精神撫慰金額，判他應賠償張父551萬多元。可上訴。至於全案刑事不部分，高院已在2018年12月依轉讓毒品致死罪，判蔡男有期徒刑8年。

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