無照密醫針灸整骨樣樣來　「過期5年藥粉」百百種…病人全下肚

▲警方及衛生局在竹南一家整復養身館，查獲大批過期或不明藥物。（圖／記者黃孟珍翻攝

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一間整復養生館，被民眾檢舉裡面有不良密醫於內違法看診，且販賣過期或來路不明之偽劣藥，有些藥粉還已經過期長達5年之久，警方密切蒐證後，報請臺灣苗栗地方檢察署馮美珊檢察官指揮偵辦，全案以涉嫌違反醫師法、藥事法、詐欺等罪嫌移送。

警方調查後表示，這間由裴姓男子所開的整復養身館已有幾年的時間，而裴男僅靠著自修醫療知識，及與其他同行交流，便替民眾針灸、開立藥方，也未取得中醫師資格，更自行調製成分不明、大量過期藥品，有些都已過期5、6年，也發現上百份民眾診療紀錄，記載病症及診療行為，為歷年來查獲藥品數量最多。

▲▼裴男還自行調配各種藥物，更發現有過期5年以上的藥粉在其中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣政府衛生局表示，藥品來源雖為中藥廠，但多數已過期多時，民眾吃下肚，不但無法治病，更容易傷害身體，且該密醫不具醫師執照，私下看診，不但容易導致民眾延誤就醫，更可能用藥錯誤併發其他症狀，來戕害縣民健康。

警察局局長林國清表示，年節將近，與縣政府衛生局共同查緝密醫違法醫療行為，讓民眾安心過年，展現縣府團隊協力合作，共同守護縣民健康與幸福的決心。