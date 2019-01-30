「你們這樣吵我會睡不著！」　躁鬱男菜刀怒追砍5男女



▲李姓男子不滿民眾喧嘩影響睡眠，衝回家拿出菜刀追砍林姓男子。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博、林煒傑／新北報導

新北市中和區一名51歲李姓男子29日晚間11時許經過景平路住家下騎樓，發現一名31歲的林姓男子和4名男女友人在騎樓喝酒作樂，他竟嗆聲大喊「我要砍人」後離開，林男等人不以為意，2分鐘後李男回來，帶著菜刀見到林男就砍，一旁店家看到，趕緊跑出來嚇阻並報案。

警方表示，接獲110轉報景平路有打架案件後，立即趕抵現場，員警發現砍人的李姓男子被民眾制伏在地，員警也隨後將李男上銬逮捕，並帶回派出所訊問，而被李男砍傷的林姓男子則是頭部及手部遭砍流血，經送往永和耕莘醫院急救後，目前並無大礙。

林男友人向警方供稱，當時我們5人在騎樓子喝酒吃東西，沒有人認識李男，他是附近的問題人物，29日晚間，李男走近大喊「我要砍人」後便離開，大家並不在乎，直到2分鐘後，李男拿著菜刀回來，見到他就砍，他才驚覺李男並不是開玩笑的。其中一名共同飲酒的女性友人，也被李男持刀攻擊的舉動嚇到腿軟，久久無法站立。

警方調查，李男有躁鬱症病史，過去也曾因檢舉環境衛生問題和鄰居有衝突，他因不滿民眾在騎樓聊天喧嘩，在夜間音量過大會影響睡眠，曾多次勸阻「你們講話小聲點，不然我會睡不著」，因大多數人都不理會他，他才會持刀砍人，警訊後將他依傷害罪送辦。

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