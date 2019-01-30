共諜案開庭　王炳忠穿大紅衣「中國人不打中國人」

記者劉昌松／台北報導

新黨青年軍成員王炳忠涉嫌在台發展共諜組織，被起訴違反《國安法》案，台北地院30日開庭審理，王炳忠穿著大紅色衣服出庭，胸前印著「中國人不打中國人 中國人幫助中國人」的字樣，王稱這是代表他的政治理念，全案沒有牽涉任何國家機密，沒有諜報內容，是政府在進行政治整肅、打壓。

▲王炳忠穿著印有「中國人不打中國人」字樣的大紅衣，到台北地院為被控共諜案出庭。（圖／記者劉昌松攝）

王炳忠出庭前受訪表示，會選擇穿紅色衣服，除了希望在春節帶來喜氣，跟大家拜早年，也是要告訴大家，「中國人不打中國人 中國人幫助中國人」的字樣，是他們堅信的理念，而前總統李登輝在1995、1996年在任時，國統會所出版的小冊子中也寫到這句話，但是檢方卻利用案件，對他們的政治理念進行整肅、打壓。

王炳忠及其父親王進步、台北市議員侯漢廷等4人，被檢察官查出，涉嫌收取大陸國台辦提供的資金，在台組成「星火秘密小組」，與大陸學生周泓旭在台發展共諜組織，2018年依違反《國家安全法》起訴。

周泓旭涉案部分已在2018年被高院判刑1年2月。而台北地院先前也已陸續針對侯漢廷等人被起訴部分開庭，侯等人都否認違法，法官30日是依審理進度，就王炳忠父子被控部分進行調查。

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