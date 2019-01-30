眼睜睜看婦人自拍摔死詐保3千萬　夫子加工自殺罪判刑

▲看著親生母親墜谷亡，死者兒涉加工自殺，二審判刑。（圖／翻攝自陳俊宏臉書）

記者吳銘峯／台北報導

桃園葉姓婦人因為欠下3千餘萬元的巨額債務，為了償債，與第二任丈夫、兒子，共同謀畫自殺詐保。2017年4月間，丈夫駕車載著婦人、次子前往大溪北橫公路，而後婦人在欄杆旁自拍後，跳下深谷自殺，丈夫則隨即請求理賠，但遭檢警識破，聲押獲准。一審將丈夫判刑3年、兒子判刑1年半、丈夫的姐姐因協助製作葉女假的在職證明，也遭判刑1年2月，案經上訴，高院二審30日維持原判。可上訴。

這起詐保案件，發生在2017年4月間，男子陳政賢報案，指稱妻子葉治萍（50歲），在大溪北橫公路復興路百吉隧道口前16公尺邊坡，因坐在護欄自拍不慎摔死，在場還有葉女與前夫所生的次子陳俊宏目擊。檢方相驗後，陳男即向三家保險公司聲請理賠，檢警覺得可疑，展開追查。

經過清查後，赫然發現，葉女因投資股票失利欠下巨額債務，另外還疑似挪用公司2千餘萬元公款；2016年葉女與第一任丈夫出遊時，丈夫溺水身亡，當時因查無外力介入，以意外結案，葉女領到1千多萬元保險理賠，並與交往多年的第二任丈夫陳政賢結婚。

而葉女為了清償債務，結婚後就與陳政賢、兒子陳俊宏，共同策畫自殺詐保案件。檢警發現3人多次到場勘查地形，因此將陳政賢、陳俊宏聲請羈押獲准，而後順利突破兒子心防，才查出詐保的真相，檢方因此依照「加工自殺罪」，對陳政賢、陳俊宏提起公訴。

法院審理後，一審分別判刑3年、1年半，案經上訴，高等法院審理時，陳政賢仍否認犯罪，但陳俊宏坦承犯行，承認媽媽是希望家人過得更好，所以決定走上這條路；他雖然萬分不捨，但他認為，如果不跟去看，怎麼知道發生什麼事，所以決定跟上。至於全案於30日宣判，高院駁回檢辯雙方上訴，維持原判。

