80%人都塗錯了！南韓哥揭「護唇膏正確用法」　專家認證

▲護唇膏要順著唇紋，上下塗抹。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名南韓網友日前在Threads發文分享來台觀察，表示台灣明明氣候潮濕，朋友的嘴唇卻比自己還乾，後來他進一步發現，原來是對方塗護唇膏的方式不對。話題狂吸百萬瀏覽，大票網友震驚直呼，長年以來都用錯方法了。

這名南韓網友在Threads提到，朋友常說台灣氣候很濕，但對方的嘴唇卻比自己的還乾，「我發現他是左右塗護唇膏的，但其實應該照著唇部紋路，上下塗才對。」

貼文曝光後，超過80%網友坦言，自己就是用錯誤的方法，還有人猜測，自己長年嘴唇乾燥脫皮，問題可能就是出在習慣性的錯誤摩擦，「幾10年都擦錯方向」、「我也以為是左右塗」、「臥槽，這才是真正有用的冷知識耶」、「什麼！護唇膏必須上下塗，不是左右塗嗎？」「居然要上下塗，塗錯至少10年」、「真的假的！塗錯起碼30年了，感謝小知識」、「謝謝上天讓我滑到這篇文，我嘴巴每天都在脫皮，照三餐吃嘴皮」、「學到了」、「這種知識我需要很多很多」。

▲擦口紅也是一樣的。（示意圖／記者洪巧藍攝）

PO文也釣出內行人佐證，表示以前在專櫃買口紅時，櫃姐曾提醒護唇膏應該上下塗；皮膚科專家亦有相同說法，強調要順著唇紋塗抹，才不會破壞唇部皮膚結構。

事實上，日本赤坂美容診所所長青山秀和就曾指出，護唇膏正確用法為「順著唇紋，由上往下，縱向均勻塗抹」，並提醒一天最多塗抹5次，尤其早上刷牙洗臉後、以及晚上洗完澡後，是嘴唇最容易乾燥的兩個關鍵時點；若塗抹過於頻繁，反而會增加摩擦，導致反效果。

