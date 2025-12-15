跨年前找到愛！「十二月約會」挑戰夯：心理師教你如何玩得盡興又不累

▲年末到了，TikTok上的「十二月約會十二次」挑戰，鼓勵單身者在短短一個月內積極約會。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

每到歲末年終，總會湧現一股特別的「恐慌感」。當你回顧過去十二個月，單身男女的感情生活現實面就會清晰地浮現，可能會突然驚覺自己一整年連一次約會都沒有，或者腦海中閃過一連串災難般的約會回憶，例如在交友軟體上遇到一個讓你重新定義「虛假親密感」的對象。或許正因為如此，國外網站《Bustle》分享，近來TikTok上一項名為「十二月約會十二次」（Twelve Dates of December）的挑戰正在爆紅。這個概念是鼓勵單身者在年底前再進行十二次約會，即便這過程可能令人疲憊、甚至有點糟糕。對某些人來說，這是彌補逝去時光的方式；對另一些人而言，這是為了在2026年前保持希望並找到真愛的推動力；而對於其他人來說，這聽起來就是一個有趣的活動。

「十二月約會十二次」挑戰是什麼？

這項「十二月約會十二次」的挑戰，若說它是一種考驗毅力的練習也毫不為過。如果你覺得一個月要找到一次約會就很困難了，那麼想像一下要找到十二次，但這就是挑戰有趣的一部分。

對於許多創作者來說，這代表他們必須在交友軟體上更積極地滑動與配對。就像@jeninboston_就在十二月四日準備進行她的第二次約會時說：「老實說，我今晚更想坐在沙發上，跟我家狗狗一起度過。」但最終她還是出門了，而嘗試一家新餐廳的興奮感成為她的動力。

對Jen來說，第一次約會並沒有火花，所以她決定繼續前進。她表示：「我只是想讓自己走出去，在約會中獲得更多樂趣，這就是挑戰的目的。」她也補充道，在一整年最忙碌的時候安排晚餐和飲料約會並不容易。她也提到：「我認為最大的挑戰是必須在交友軟體上持續與人保持對話。」從軟體上建立連結、轉到簡訊聊天，再到實際見面，這過程本來就很困難，而這項挑戰則要求你必須不斷推進。

這也是為什麼許多創作者會擴大他們的社交圈，重新啟動訊息匣中被遺忘的聊天對話，甚至對那些並非百分之百符合自己理想型的人說「好」。創作者@lifeasrach則透過朋友在現實生活中尋找對象，甚至和她的鄰居去約會。如果你想完成「十二月約會十二次」挑戰，就必須發揮創意。

這個挑戰值得嗎？

毫無疑問，這項挑戰令人疲憊，許多人也質疑如何在這麼短的時間內找到十二個配對，更遑論是對這些人真正感興趣。如果你願意嘗試，那當然沒問題。畢竟，你可以單純為了豐富自己的生活劇本而挑戰，或是為了在年底假期時，能有更多故事向家鄉的好友分享。

但同時，也要顧及自己的心理健康。心理學家、性治療師及Ignite Anew創辦人Jasmonae Joyriel博士表示，如果你是剛恢復單身，或者只是想建立自信心，那麼這個挑戰可能值得一試。她告訴《Bustle》：「更多輕鬆有趣的約會，可能正是你需要的挑戰。」

不妨將這些約會想成是一週中短暫的調情品酒或快速咖啡，然後將重頭戲放在週五或週六的晚餐約會。「如果你一直處於約會的觀望狀態，這會是一個非常有趣的方式，讓你重新回到約會場景中。」她說。「這可以讓約會變得輕鬆有趣，讓你獲得許多新體驗。如果你感到孤單或遠離親友，這也是一種緩解節日憂鬱的方式。」

這也是鍛鍊約會能力、建立新技巧，並將自己推離舒適圈的好方法。Joyriel博士說：「你可以嘗試每次約會的對象都與你平時的選擇截然不同，看看之後你會從中學到什麼。」有時候，尋找愛情確實是一場機率遊戲。

不過，如果發現一個不錯的對象，或者感到自己已經筋疲力盡，完全退出挑戰也是百分之百沒問題的。她補充說：「如果約會進展不順利，可能會增加被拒絕和／或孤單的感覺。這也可能讓已經對約會感到厭倦的人，對整個約會過程感到冷漠或『受夠了』。」因此，如果你寧願待在家裡，那也是完全可以理解的。

如何找到十二個約會對象？

除了不顧一切地向右滑動（同意配對）之外，Joyriel博士建議：「最好在保持樂趣的同時，不要讓事情變得太過嚴肅。」請願意答應臨時計畫的約會、擴大你的搜尋範圍，並保持開放的心態。如果你信任親友的品味，也可以請他們幫忙介紹對象。「你越願意將其視為一個走出舒適圈、嘗試新事物的機會，成功的可能性就越高，」Joyriel博士說。「而且也可能會帶來很多樂趣！」