馬杜洛出手！委國高院限制臨時總統出境、凍結帳戶　美發旅遊警示

▲ 這是總統馬杜洛(Nicolas Maduro)面對瓜伊多挑戰以來所做出的第一個重大行動。(圖/路透)

國際中心/綜合外電報導

委內瑞拉政壇混亂持續,馬杜洛政府最高法院29日宣布,限制反對派領袖、「臨時總統」瓜伊多(Juan Guaidó)出境,並凍結銀行帳戶。目前美國已調高委內瑞拉旅遊警示至最高層級,呼籲國人不要前往委內瑞拉。

▲ 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多。(圖/路透社)

面對委內瑞拉動盪局勢,美國和委內瑞拉政府29日都有新動作。美國務院授權瓜伊多可動用委國政府存放在紐約聯邦儲備銀行的資產,來保障委內瑞拉人民的權益,並發布第4級旅遊警示「不要前往」(Do Not Travel)。另方面,委內瑞拉檢察總長薩博(Tarek Saab)29日下令對瓜伊多展開刑事調查,並以違反多項法律及涉及多起違憲犯罪行為申請禁令。

根據最高法院的判決,瓜伊多在調查結束之前,不得擅自離境,並同時要求凍結他的帳戶。首席大法官莫雷諾(Maikel Moreno)提到,法院已發動相關初步調查以及預防性措施,目的是為了「維護國家完整性」。

消息傳出後,白宮國安顧問波頓(John Bolton)在推特發文譴責委內瑞拉當局的判決,「我們譴責非法的前委內瑞拉檢察總長對總統瓜伊多的威脅。讓我重申一下,那些企圖破壞民主和傷害瓜伊多的人,將會面臨嚴重後果。」

瓜伊多得知此事後表示,他並不意外政府的所做所為,他會繼續做他應該做的事,並持續著手進行成立過渡政府。

We denounce the illegitimate former Venezuelan Attorney General's threats against President Juan Guaido. Let me reiterate - there will be serious consequences for those who attempt to subvert democracy and harm Guaido.