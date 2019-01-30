申訴者「恆負舉證責任」　8成保戶缺人物證多敗訴

▲很多民眾提出申訴時難提出有利自己的人物證，多會說「我相信對方」、「我不知道有這樣的風險」等辯解。（圖／視覺中國）

記者李蕙璇／台北報導

金融消費評議中心受理許多申訴案並進到審理階段者，約8成卡在民眾無法提出有利自己的人物證而敗訴，尤其是有的還會主張額外的精神撫慰金賠償等，但我國是採取實際損害填補原則，也就是要有明確的損失及開銷單據等，才能做為法官裁定依據。

評議中心委員表示，民眾欲對銀行、保險、證券、期貨等金融機構提出申訴時，也就須負責提出舉證責任，許多案件中確實因為證據不足，很難以判定對民眾有利的結果。

而這個「申訴者恆負舉證責任」的原則，非評議中心單方面的規定，而是依循法界的處理原則，最高法院民事判決就有提到，「當事人主張有利於自己的事實，就其事實有舉證之責任」。

民事訴訟法也規定，由原告主張權利者，應先由原告負舉證的責任，若原告先不能舉證，以證實自己主張的事實為真實，則被告就可以以原告不能舉證，或其所舉證據有瑕疵，要求駁回原告的請求。

此外，民眾通常除了主張退還消費金額之外，有時還會額外要求精神撫慰金等的「損害賠償」。

像《肉眼看長照險「簽名」筆順神韻迥異 保戶3個月內拿回全部保費》報導案中的保戶，雖主張其未來投保相關保險費必然因年齡增長而大增，又受到申訴保險公司欲拿回長照險的保險費而勞神費力，遂主張保險公司應賠償損害１萬元。但保戶並未指明自己到底有何實際損害金額，就很難判定保險公司須負損害賠償責任。

評議中心委員表示，由於我國是以有損害的發生及有責任原因的事實，並且二者之間要有相當的因果關係為成立要件，才能主張對方須支付損害賠償。

最高法院判決也有提到，保戶向保險公司請求損害賠償，應以實際損害的發生，且保險公司就此損害有責任原因存在，二者之間有相當因果關係才能做為判斷。