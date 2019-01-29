顧立雄「很在意」消費者保護　外商壽險率先開放保戶上網打分數

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者黃克翔攝）

記者李蕙璇／台北報導

金管會主委顧立雄就曾直指保險申訴案數量為金融類之冠，須要請產壽險與保經保代公司在消費者保護及業務員訓練等層面，多加提升服務品質，也將是今年監管重點之一。而外商安聯人壽主打投資型保單，率先於官網今年1月啟用「公開客戶五星評等」機制，讓保戶為安聯打分數。

主委顧立雄日前主持金管會新春團拜時，再三強調延續2018年3項監管金融單為目標為「金融創新」、「公司治理」與「消費者保護」，其中對於消費者保護一部分，即希望可以降低保戶的申訴案。

而投資型保單的商品結構複雜，並且涉及「報酬率波動」、「自負盈虧」等狀況時，須多加向保戶詳細說明以避免爭議。其中，根據壽險公會統計，安聯人壽投資型保單以全年度總保費逾863億元之收入居外資壽險公司第一，市佔率達14.7%，總保費收入逾981億元為外商壽險之冠。

▼德商安聯人壽與IBM合作開發的智能客服機器人「Allie艾莉」，2018年5月29日公開亮相上線啟用。（圖／記者李蕙璇攝）

安聯人壽表示，今年1月啟動並領先業界的客戶評分機制，就是在安聯官網公開客戶五星評等，上線以來獲得許多保戶的給分，也將會持續依保戶給予的建議，做為服務再進化的參考指標依據。

安聯行銷長、資深副總鄭祥琨表示，保戶可以在官網上公開給予評等之外，還另外統計近3個月客戶對於使用「安聯ｉ探索」行動裝置（iPad）的投保經驗，以及致電0800客服中心的真實回饋，民眾對於安聯推出的數位行動投保及體驗給予平均將近5分滿分的4.8分，帶給安聯人極大的鼓勵，也將會持續做好消費者保護等服務。

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