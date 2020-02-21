尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！金管會不排除換掉南山總經理

▲潤泰集團總裁、南山人壽董事尹衍樑。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽董事尹衍樑15日要求記副董事長尹崇堯大過，用公司名義「公開打兒子」引起保險業界議論紛紛。金管會主委顧立雄20日透露全案起因，原來是尹衍樑當天開千萬豪車被停車場「限高」撞壞，造成座車車頂與後方保險桿損傷，引爆怒火，對採購副總經理記下一支小過之外，進而以南山人壽業績滑落為由，再對副董事長尹崇堯及總經理許妙靜記大過處分，惹怒金管會。

顧立雄表示，此次南山人壽內部懲處並不符合公司治理原則，已透過保險局請南山人壽提出報告說明，但南山人壽擁有眾多保戶，如何獲得保戶的信賴是如此重要；而且，就主管機關的立場而言，南山人壽應避免大股東一時興起而對公司治理造成傷害，「大股東如何生氣，總經理都應該要跟他say no；如果連總經理都無法拒絕、不敢說不，那麼金管會也會對總經理say no，南山人壽就要再去找一位會對大股東say no的總經理。」意味著金管會不排除換掉南山人壽總經理。

▲金管會主委顧立雄透露全案起因。（圖／記者湯興漢攝）

南山內部15日到底發生什麼事，為何尹衍樑引爆怒火，要求懲處公司經營階層？顧立雄透露，「其實是由小事情引起，大股東的車子被撞壞，一時情緒上來，而要求公告懲戒。」原來是尹衍樑因愛車超過停車場「限高」，開車時未注意，造成座車車頂與後方保險桿損傷；尹衍樑盛怒下，記了採購暨職場規劃部副總經理艾昌瑋小過，原因是「停車管理不善」。

而後，尹衍樑怒火未消，又以南山人壽業績落後、2019年及2020年「連續二年」排名業界第3名為由，要求對副董事長尹崇堯及總經理許妙靜各記大過一次。據了解，尹衍樑當天要尹崇堯和許妙靜「自請處分」，但2小時後，兩人遲遲沒動作，讓尹衍樑更怒，於是在代理董事長陳棠休假的情況下，許妙靜火速將「記大過」處分公文給尹崇堯簽名，原本應進董事會討論的事宜就直接貼出，等於尹崇堯自己發了一條「被老爸記大過」的懲處公告。

▲南山人壽總公司15日公告指出，由於南山人壽業績於2019年及2020年「連續二年」排名業界第3名，南山人壽董事尹衍樑要求，南山人壽副董事長尹崇堯及總經理許妙靜各記一支大過，以儆效尤。（圖／記者楊絡懸翻攝，請勿隨意翻拍，以免侵權）

南山人壽內部同仁皆可在電梯口公布欄見到這份公文，紛紛感到不可思議，「第一次看到懲處張貼在電梯口」；該懲戒公告以「昭告天下」方式向同仁「以儆效尤」，引起諸多遐想。不過，就在公告沒多久，南山人壽已悄悄撤下公文，南山總公司一名內勤同仁向《ETtoday新聞雲》記者透露，當時看到懲處公文貼在電梯口，過了約10分鐘後，回去該處就發現「公文被撕掉了」。

顧立雄說，這件事情反映出大股東的個性，不能因為大股東的情緒而傷害公司治理。南山人壽應思考一家公司的副董事長扮演何等角色，更重要的是，董事長該如何扮演角色，總經理的專業如何拿捏，並在董事會應有良善的運作，發揮應有的職能；金管會未來要看南山人壽如何符合公司治理的運作，無論是規劃也好、承諾也好，南山人壽必須和金管會認真看待這件事情。

針對金管會的理解與說明，南山工會也向《ETtoday新聞雲》記者表示，南山人壽屬於超大型企業，雖聲稱由專業經紀人專業領導，卻難以違背大股東命令，應落實勞工董事機制，方能有效監督董事會運作。

▲尹衍樑愛車遭撞壞，引爆怒火。（圖／路透社）