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超迷糊太太2年漏繳保費　還怪罪業務員未登門拜訪親收

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▲▼女性,正妹,上班族,辦公室,工作,加班,過勞,崩潰,壓力,眼鏡妹,生氣,憤怒。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲保戶不知保單已失效氣得提出申訴。此為示意圖。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者李蕙璇／台北報導

一婦人嫌業務員服務不佳打電話向保險公司告狀並希望換人，結果等了2年沒見業務員登門拜訪及收取保費，搞到保單失效。

保戶表示，多年前經由業務員招攬買了一張保險，只是之後認為該員服務不佳，多次電話通知保險公司希望更換業務員，並要求變更保單上填寫的住址，還希望將原來勾選自動轉帳繳保費的方式，變更為派收費員或是業務員前來親收保險費。但保險公司均未派員處理，也沒有派員前來收費。

2年後，保戶再去電詢問保險公司，才知道自己的保單已經錯過辦理復效的期限，完全失效，。

保戶認為保險契約停效、失效前曾多次通知保險公司派員收取保費，但保險公司均未理會，故該保險契約失效並不可歸責於自己，請求保險公司將該保險契約復效且自始不中斷。

保險公司則回覆說，保戶間投保時約定以自動轉帳方式繳納續期保險費，且同意保險費自動墊繳。因其未繳納續期保險費，經保險公司催告仍未繳納，公司前後多次從保戶指定的銀行帳戶扣款4次均未成功，故該保險契約已經停效，並再經過2年後失效。

而保戶投保時在要保書上「勾選以銀行帳戶自動轉帳方式繳納續期保險費」，且未曾變更繳費方式，故保險公司依約並無派員親收保費的義務。

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關鍵字：迷糊,太太,漏繳,保費,業務員,登門拜訪,親收,保單,停效,失效,墊繳保費

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