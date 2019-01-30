何志偉嗆聲後稱「過去就過去了」 柯文哲：他滿開朗的

記者蔣婕妤／台北報導

台北市立委補選27日結果出爐，由民進黨候選人何志偉以3.8萬拿下勝利，他發表勝選感言時，砲轟「柯家軍」陳思宇不斷抹黑，父女用卑劣手段造謠，更直指台北市長柯文哲沒有遏止，還煽風點火。何志偉29日晚間和柯文哲在寧夏夜市同場，他受訪時強調過去的就過去了，和柯文哲見面不會尷尬。柯文哲對此回應，「他滿開朗的」。

何志偉在立委補選宣布勝選感言時，把砲口對準陳思宇，批評其父女用卑劣手段造謠，攻擊何志偉跟支持者，不斷抹黑，從政二代、選舉經費、雙重國籍到賄選；他也把火力瞄準柯文哲，批評他沒有遏止這樣惡質的選舉，「是我看過最黑、最骯髒的選舉模式」。

何志偉反問柯文哲，你沒有遏止，還煽風點火，要問柯市長這就是你的白色力量嗎？柯文哲嚴重變質了嗎？還是你根本不是白色力量，請柯文哲從今晚到未來應該要好好反思反省，當時後台北市民支持的柯文哲是誰，你還記得嗎？你還記得，你還有機會，你忘記了，你未來就沒有機會了。

因為立委補選和柯文哲槓上，何志偉29日晚間出席寧夏夜市千歲宴活動，碰巧柯文哲也同場，何志偉受訪時強調過去的就過去了，和柯文哲見面不會尷尬，也祝福台北市民新年快樂。

柯文哲30日一早受訪被問到是否有刻意避開何志偉，他說，「沒有，老實講，我每次出去看到攝影機跟記者，常常民眾都看不到」，至於對方說過去就過去了，柯文哲回應，「其實他個性滿開朗的，應該不會怎樣」。

▲柯文哲視察萬大果菜、魚類批發市場。（圖／記者范綱儀攝）