宅男羨慕哭...正妹爽臉熊抱柯文哲　網友：佩琪在磨手術刀？

▲柯文哲出席「2019臺灣年味在臺北」寧夏夜市商圈走街被女粉絲熊抱。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲超人氣，他29日晚間到艋舺、寧夏夜市走街和發發財金，超夯魅力擠爆現場，千份發財金在短短十分鐘內被搶光，熱情民眾搶合照，還有正妹直接撲上前擁抱。批踢踢網友看到阿北被妹子熊抱超羨慕，還有網友問，「陳醫師會需要用到手術刀嗎？」

柯文哲29日晚間一連前往艋舺、寧夏夜市走街，沿途受到民眾熱烈歡迎、搶拍照，「是柯文哲！」的聲音四竄，攤販也搶著要柯文哲簽名，雖然網路聲量下滑，但實際走到夜市，柯文哲人氣絲毫不減。最令網友驚訝的是新聞照片中一名身穿紅衣的正妹緊擁柯文哲，臉上表情超滿足，阿北被妹子熊抱讓網友大喊超崩潰。

事實上，這已經不是柯文哲第一次被正妹「吃豆腐」，網友圖片支援，附上超多柯文哲過往出席活動被女孩飛撲、熊抱的照片，只是每一張柯文哲表情都顯得好無奈，讓網友笑問市長回家是不是要跪算盤。

看到柯文哲被妹子滿足擁抱，批踢踢網友紛紛留言表示，「佩琪：柯文哲 跪好！」、「有妹可抱，太超過，我覺得不行」、「他的迷妹多到誇張...真的不是開玩笑的」、「政治史上謎團之一 為何柯會是妹頭」、「都有妹主動抱抱 肥宅羨慕」、「佩琪不要給他吃早餐！！」